SV Gonsenheim setzt auf Heimspiel-Serie gegen latente Abstiegsangst

Mainz. Ein Gespenst geht um am Gonsenheimer Wildpark. Spricht man mit den Langjährigen rund um den Fußballplatz herum, ist eine latente Abstiegsangst nicht zu überhören. Auch Luca Vanni, Trainer des SV Gonsenheim, vernimmt diese Stimmen – und ist bemüht, sie von seinen Spielern fernzuhalten.

Es sind, rechnet Vanni vor, auch fünf Punkte auf Rang acht, und genau dorthin, ins obere Mittelfeld, sollen perspektivisch die Blicke gerichtet sein. In der Gonsenheimer Hochphase weit in den September hinein habe man schließlich auch nicht vom Aufstiegsrennen gesprochen. Acht Pflichtspiele ohne Niederlage gab es damals, von den folgenden acht Partien gingen sieben verloren.

Aktuell sieht es nach drei bis vier Absteigern aus der Oberliga aus. Macht fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Da kommt, ehe der Spuk so richtig beginnt, die Serie aus vier Heimspielen bis zur Winterpause wie gerufen. Auf das Hinrunden-Finale gegen Tabellennachbar SV Auersmacher (Sonntag, 17 Uhr) folgen im Wochentakt die drei Aufsteiger Gau-Odernheim, Wiesbach und Dudenhofen.

„Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte“, blickt Vanni zurück. Gründe für den Abwärtstrend – die lange Verletztenliste, die sich wie Kaugummi ziehende Platzerneuerung am Wildpark, individuelle und kollektive Formschwankungen – gab es. Sowie Rückschläge für den Kopf: Die verpassten Ausrufezeichen bei Wormatia Worms (0:2) und FK Pirmasens (1:3), das Pokal-Aus in Mechtersheim (0:1). Aber auch richtig schlechte Spiele, gegen Rot-Weiß (0:2) und Cosmos Koblenz (0:3), beim FCK II (0:7).

SVG-Trainer Vanni fordert Leistungsstabilität in den talentfreien Dingen

In Addition untergraben sie in der neu zusammengestellten Elf, die lange auf das Gros ihrer Führungsspieler-Achse verzichten musste, das Selbstvertrauen, das für Vannis potenziell attraktiven, aber auch nicht ganz einfach zu spielenden, fußballerischen Ansatz unabdingbar ist. Getreu dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ fordert der Chefcoach die Basics ein, oder wie er es nennt: „Leistungsstabilität in den Grundelementen Lauf- und Zweikampfbereitschaft, mannschaftliche Geschlossenheit, Verteidigungsverhalten, in den talentfreien Dingen. Spielerische Elemente kommen dann on top. Aber wir fangen jetzt auch nicht an zu ballern.“

Integration ist ein weiteres Dauerthema beim SVG. Die Hälfte der eingesetzten Spieler ist neu, oft sehr jung und/oder aus tieferen Klassen. Maurice Neukirch, Jan Vogel und Christian Jindra arbeiten sich aus langen Zwangspausen wieder ran. Yannik Ischdonats Bilanz von erst einem Liga-Tor liest man ab, wie groß die Bürde für die verbliebenen Identifikationsträger war.

Arrivierte Rückkehrer geben Hoffnung

„Ich bleibe vor der Mannschaft“, betont Vanni, „ich habe einkalkuliert, dass solche Phasen kommen. Wir hatten noch nie zweimal dieselbe Startelf.“ In Rücksprache mit den Medizinern und Athletiktrainer Marc André Muckhoff wird ausgelotet, wer in welchem Umfang wieder eingebaut wird. Die Rückkehr der Arrivierten „macht was mit uns, mit dem Gegner, mit der Gruppe“, betont Vanni, „sie werden elementaren Einfluss haben, dass wir in diesen vier Heimspielen den maximalen Erfolg haben wollen“.

Aus den letzten sechs Spielen vor Weihnachten zwölf Punkte zu holen, hatte sich das Team vorgenommen. Fehlen noch neun, wobei, so Vanni, „der Anspruch ist, alle vier Heimspiele zu gewinnen“. Der 31-Jährige spricht von einer Phase der Widerstände. „Aus Widerständen gemeinsam rauszugehen, ist der beste Klebstoff für eine Mannschaft.“