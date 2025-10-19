SV Gonsenheim: Schon 462 Minuten ohne Tor

462 Pflichtspielminuten ohne Treffer – der SV Gonsenheim steckt im Negativsog, und der Grund ist die anhaltende Torflaute. Wobei, gegen Oberliga-Aufsteiger Cosmos Koblenz (0:3) zappelte der Ball nach acht Minuten im Netz. Elias Walter hatte im Nachsetzen nach einem Standard getroffen, doch die Abseitsfahne ging hoch.

„Dabei kam der Ball vom Gegner“, hadert SVG-Trainer Luca Vanni mit der Szene, die genauso symptomatisch für die aktuelle Phase der Wildpark-Elf ist wie der Wechsel unmittelbar davor. Tom Luft zog es nach seinem ersten Sprint die Linie hoch in den Oberschenkel. Auch Justus Mildeberger musste in der Pause lädiert ausgewechselt werden. „Irgendwann geht es nicht mehr“, sagt Vanni mit Blick auf die ellenlange Verletztenliste.

Zu allem Überfluss trugen die Gonsenheimer kräftig zu den Gegentoren bei. Bei der Flanke zu Taha Aksus 0:1 laufen sich zwei Verteidiger über den Haufen (31.). Dann kommt Keeper Paul Simon bei einer Freistoßflanke nicht an den Ball, Meric Gültekin bedankt sich (54.). Und einen Fehlpass im Aufbau münzt Kelvin Lunga zum Endstand um (59.). So wird eine ausgeglichene Partie zu einem klaren Resultat, denn vorne fehlt dem SVG bei den Umschaltangriffen, Flanken und Abschlüssen die Präzision.

„Wir sind vorne einfach zu inkonsequent“, sagt Vanni. In sechs der letzten sieben Pflichtspiele stand vorne die Null, das mühselige 3:1 gegen Schlusslicht Eppelborn war die Ausnahme. Und, eigentlich, die achte Minute. „Steht es 1:0 für uns, wird auf einmal alles größer“, sagt Vanni. Und ruft die gute Phase vor der Torflaute in Erinnerung, die aktuell noch tabellarisch Ruhe verschafft.

Immerhin, der SVG hat endlich seine Heimstätte wieder. Wobei am Vortag noch, durch den Ehrenvorsitzenden Joachim Mayer und seine Mitstreiter, ein Tor geflickt werden musste, das die letzte mit dem Kunstrasen-Neubau befasste Firma ramponiert hatte. Der Sand flog noch ziemlich hoch bei Grätschen und Schüssen, die Eingewöhnung wird ein, zwei Spiele dauern. Nach dem Gastspiel beim FK Pirmasens am Samstag soll gegen Diefflen (2. November) das richtige Einweihungsspiel mit Rahmenprogramm steigen – als erste von noch fünf Heimpartien bis Weihnachten.

SV Gonsenheim: Simon – Donges (68. Jindra), Dietze, Hangatta – Coric, Mildeberger (46. Hofmann), Haskaj (80. Henseler), Luft (8. Elhajj) – Ischdonat, Walter, Demir (68. Watai).