SV Gonsenheim: Rekord-Klatsche beim FCK

Die Daten auf dem Portal „Transfermarkt“ sind gnadenlos. Seit der Rückkehr in die Oberliga vor anderthalb Jahrzehnten ist kein Spiel des SV Gonsenheim in der Datenbank erfasst, das höher verloren wurde als das 0:7 (0:4) bei den U23-Fußballern des 1. FC Kaiserslautern. Ja, sagt SVG-Trainer Luca Vanni, die Pfälzer sind „die beste Mannschaft der Liga, die sind im Flow und die hält auch keiner auf“.

Und doch fällt die Kritik an der eigenen Mannschaft scharf aus: „Das war eine absolute Nicht-Leistung, was Mentalität, Intensität und Zweikampfhärte angeht. Das darf in der Art und Weise nicht passieren.“ Es gibt Begleitumstände, die den aktuellen Negativtrend mit drei Zu-Null-Niederlagen am Stück erklären. Die ständig wechselnden Trainingsplätze, die Verletzungsmisere, die U19-Jungjahrgang Matti Fleischer sein Debüt und Cotrainer Ferhat Gündüz einen Notfall-Einsatz bescherte.

„Das ist nie eine Ausrede, aber irgendwann eine Begründung“, sagt Vanni, dem es spürbar widerstrebt, Gründe außerhalb des Platzes anzuführen. Doch nachdem neben dem gesperrten Noah Dietze auch noch Nokouri Hangatta und Justus Mildeberger wegbrachen und bei Tibor Engler eine OP (freie Gelenkkörper in der Hüfte) ansteht, bleibt dem Chefcoach kaum noch personeller Spielraum. Christian Jindra, immerhin, hielt 90 Minuten durch, auch Startelf-Debütant Tom Luft nimmt Vanni – genauso wie Keeper Paul Simon – von seiner Generalkritik aus.

Ansonsten gilt die Ansage: „Du kannst nicht so leblos verteidigen. Wir haben uns viel zu wenig gewehrt und müssen schleunigst wieder in die Spur kommen.“ Nachdem Elias Walter den ersten Hochkaräter des Spiels frei vor dem Keeper ausgelassen hatte, begann der Pfälzer Torreigen – nach einem Doppelpass am Flügel (Erik Müller/14.) und einer Gonsenheimer Ecke (Neal Gibs/24.). Müller (32.), Shawn Blum (34.), Owen Gibs (48.), Vladislav Fadeev (77.), Chinedu Chukwukelu (87.), jeder durfte mal.