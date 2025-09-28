SV Gonsenheim quält sich gegen das Schlusslicht

Wenn die Aufgabe lautete, die drei Punkte einzuheimsen und zugleich den nächsten Gegner in Sicherheit zu wiegen, dann haben die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim sie mit Bravour gemeistert. Unter den Augen von Ex-Coach Anouar Ddaou, der am Mittwoch mit Wormatia Worms zum Prestige-Duell wartet, wurde Schlusslicht FV Eppelborn 3:1 (1:0) geschlagen.

„Die haben wir schön geblufft“, muss Kapitän Paul Simon schmunzeln. In Minute 76, nach einer Glanzparade, die das 1:2 verhinderte, hatte der SVG-Keeper seine Vorderleute noch lautstark zurechtgewiesen. „Da war vielleicht auch ein bisschen Frust über mich selbst dabei“, sagt Simon. Nach einem weiten Ball der Saarländer war er raus gekommen und hat, nun ja, „einen Robin Zentner gemacht, immerhin ohne Rote Karte“. Simon kam raus, schaute in die Sonne, säbelte über den Ball und Felix Guttmann bejubelte den Ausgleich (62.).

Der entsprach dem Chancenverhältnis. Yannik Ischdonat hatte früh einen Freistoß versenkt (15.), was den SVG offenkundig noch mehr in Sicherheit wiegte. „Du hast einen Lauf, der Gegner hat erst einmal gewonnen. Da ist es menschlich, unbewusst ein paar Prozent weniger zu machen. Uns haben die Basics gefehlt. Sind die da, kommt das Fußballerische automatisch.“ Das zeigte sich nach Simons Ansage, als die Gonsenheimer durch Elias Walters Elfmeter (76., Foul an Josef Elhajj) und Aidan Neals Distanzschuss ins lange obere Eck (78.) per Doppelschlag die Partie entschieden.

Einen, wenn nicht zwei Elfer hätte der SVG vorher gern schon gehabt. Es brauchte den Strafstoß als Dosenöffner. „Psychologisch ist das schwierig, erst gegen den Ersten, dann gegen den Letzten“, sagt Luca Vanni, „solche Spiele sind immer kompliziert. Ich bin froh, dass wir das heute durchgemacht haben.“ Der Trainer hofft auf einen Lerneffekt bei seiner jungen Mannschaft. Und darauf, dass die verletzungsbedingten Auswechslungen von Yoshiki Watai und Yannik Ischdonat einem Einsatz am Mittwoch nicht im Wege stehen. Apropos, am Samstag war Vanni selbst den Gegner scouten und sah ein redlich erduseltes Wormser 1:0 in Dudenhofen. „Wenn wir sie geblufft haben, dann sie uns auch.“