SV Gonsenheim präsentiert zwei Neuzugänge

Noah Dietze (19) kommt als Stammspieler der TuS Hornau. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger hatte, nach seiner Zeit im NLZ von Wehen Wiesbaden, die A-Jugend am Wildpark verbracht. „Der Zwischenschritt war perfekt für ihn“, sagt Sportvorstand Marvin Bylsma, „er hat ordentlich Hessenliga-Minuten gesammelt, ist extrem zweikampf- und kopfballstark und macht auch seine Tore.“

Satte 43 Treffer binnen drei Saisons und 74 Verbandsligaspielen häufte Yoshiki Watai an. Der 27-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar, in der Spitze, dahinter oder am Flügel, und kommt vom FV Biebrich. Als „sehr gut mit dem Ball, torgefährlich und beidfüßig“ umschreibt Bylsma den kleinen, wuseligen Japaner, „die Oberliga ist ihm definitiv zuzutrauen bei seiner Qualität“.