SV Gonsenheim: Neun Punkte gegen Aufsteiger als Ziel

Mainz. Drei Heimspiele, gegen drei Aufsteiger. Der Abstiegskampf der Oberliga hat sich tabellarisch zugespitzt, und der SV Gonsenheim hat es in der eigenen Hand, binnen acht Tagen noch vor der Winterpause einen beruhigenden Abstand aufzubauen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Nacheinander geben sich Hertha Wiesbach (Sonntag, 15 Uhr), der TSV Gau-Odernheim (Mittwoch, 19.30 Uhr) und der FV Dudenhofen (7. Dezember, 15 Uhr) am Wildpark die Ehre. Nur die Vorderpfälzer rangieren aktuell noch hinter dem SVG. Die Saarländer wiederum haben auswärts noch keinen Punkt geholt – ein Lauf, an den Gonsenheims Trainer Luca Vanni natürlich gern anknüpfen würde. „Da sind neun Punkte drin, und die hätte ich auch gern“, blickt der 31-Jährige auf die anstehende Englische Woche, „aber nach drei Punkten aus acht Spielen wäre es vermessen, das zu sagen. Wir gucken von Spiel zu Spiel.“ Alle drei Gegner würden sich durch Körperlichkeit und Geradlinigkeit auszeichnen. „Sie machen wenig Gefangene und schauen, dass sie den Ball schnell in die gefährliche Zone kriegen. Wir wollen stabil sein und unser Spiel durchdrücken.“
Nach den drei Spielen soll dann ein Schlussstrich unter Vannis erstes Halbjahr als Aktiven-Trainer gezogen werden. „Dann schauen wir, wo wir tabellarisch stehen, und stellen uns neu auf.“ Dazu zähle die Reintegration der vielen Verletzten, eine gemeinsame Vorbereitung mit möglichst vollzähliger Besetzung daheim in Gonsenheim. Und vielleicht auch das Drehen an der ein oder anderen personellen Stellschraube, wobei der Kader laut Vanni keinesfalls noch größer werden sollte und der SVG üblicherweise im Winter schaut, welche U19-Spieler sich bereits zur Beförderung anbieten.
Feedback-Gespräche wird jeder Spieler bis Weihnachten mit Vanni und im Januar mit Sportvorstand Marvin Bylsma führen. Dann wird Timo Berkes bereits mit an Bord sein. Zum neuen Jahr wechselt der aktuelle Bodenheimer Teammanager, der seit Kindheitstagen mit SVG-Cotrainer Sven Liebisch befreundet ist, an den Wildpark. In Kapitel zwei und drei der Englischen Woche und nach dem letzten VfB-Spiel dieses Jahres soll das Onboarding starten. „Da ist noch sehr viel zu tun, das Marvin, Sven und ich machen“, sagt Vanni, von Artikeln für die Stadionzeitung über Orga- und Admin-Themen bis zu Fragen des Sponsoring und der Kaderplanung.