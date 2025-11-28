Wie Luca Vannis erstes Halbjahr als Aktiventrainer aussieht? Das hängt stark von den drei abschließenden Begegnungen des Jahres ab. – Foto: Michael Wolff - Archiv

SV Gonsenheim: Neun Punkte gegen Aufsteiger als Ziel Drei Heimspiele in acht Tagen: Der SVG will sich im Abstiegskampf ein Polster verschaffen Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Gonsenheim Wiesbach Sven Liebisch Timo Berkes + 2 weitere

Mainz. Drei Heimspiele, gegen drei Aufsteiger. Der Abstiegskampf der Oberliga hat sich tabellarisch zugespitzt, und der SV Gonsenheim hat es in der eigenen Hand, binnen acht Tagen noch vor der Winterpause einen beruhigenden Abstand aufzubauen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nacheinander geben sich Hertha Wiesbach (Sonntag, 15 Uhr), der TSV Gau-Odernheim (Mittwoch, 19.30 Uhr) und der FV Dudenhofen (7. Dezember, 15 Uhr) am Wildpark die Ehre. Nur die Vorderpfälzer rangieren aktuell noch hinter dem SVG. Die Saarländer wiederum haben auswärts noch keinen Punkt geholt – ein Lauf, an den Gonsenheims Trainer Luca Vanni natürlich gern anknüpfen würde. „Da sind neun Punkte drin, und die hätte ich auch gern“, blickt der 31-Jährige auf die anstehende Englische Woche, „aber nach drei Punkten aus acht Spielen wäre es vermessen, das zu sagen. Wir gucken von Spiel zu Spiel.“ Alle drei Gegner würden sich durch Körperlichkeit und Geradlinigkeit auszeichnen. „Sie machen wenig Gefangene und schauen, dass sie den Ball schnell in die gefährliche Zone kriegen. Wir wollen stabil sein und unser Spiel durchdrücken.“

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim FC Hertha Wiesbach Wiesbach 15:00 live PUSH Nach den drei Spielen soll dann ein Schlussstrich unter Vannis erstes Halbjahr als Aktiven-Trainer gezogen werden. „Dann schauen wir, wo wir tabellarisch stehen, und stellen uns neu auf.“ Dazu zähle die Reintegration der vielen Verletzten, eine gemeinsame Vorbereitung mit möglichst vollzähliger Besetzung daheim in Gonsenheim. Und vielleicht auch das Drehen an der ein oder anderen personellen Stellschraube, wobei der Kader laut Vanni keinesfalls noch größer werden sollte und der SVG üblicherweise im Winter schaut, welche U19-Spieler sich bereits zur Beförderung anbieten.