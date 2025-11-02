SV Gonsenheim: "Jetzt kann die Saison richtig losgehen"

Beim ersten Tor vergisst Sven Liebisch vor Freude noch, den Knopf zu drücken. Beim zweiten ertönt sie dann, die neue Torhymne, die sich die Spieler des SV Gonsenheim gewünscht hatten. Und noch zwei weitere Male. 4:1 (1:1) gegen Lieblings-Heimgegner FV Diefflen, der erste Dreier auf dem neuen Kunstrasen am Wildpark. Genug Gelegenheiten, die im Fußball gern genutzte Singalong-Passage aus „I Will Survive“ mitzusummen.
Nach fünf verlorenen Oberligaspielen kam dieser Dreier rechtzeitig, um nicht nach unten blicken zu müssen. Kobe Bryants viel zitierte „No Excuses“-Aussage prangt groß in der selbst renovierten Kabine. Lange, sagt Noah Dietze, hat die Mannschaft auf diese Momente in einer richtigen Heimstätte gewartet. „Das ist etwas ganz anderes“, blickt der Doppelpacker auf drei Monate des Herumreisens, „in denen man sich einfach nicht zu Hause fühlen konnte. Jetzt kann die Saison richtig losgehen.“
Auf David Vodis lang ersehntes erstes Saisontor nach Flanke und Torwartfehler (3.) folgte der Freudentaumel und bald nur noch Taumel, denn die Saarländer wurden immer stärker. „Die Mannschaft hatte das Gefühl, dass sie etwas verlieren kann“, sagt Trainer Luca Vanni. Max Huber knallte den Ball in den Winkel (26.). Der SVG schlug mit zwei Standards zurück, nach Freistoß und Ecke (56., 77.) traf Dietze. Elias Walter machte gegen nun unterlegene Gäste, die sich in Unterzahl gemeckert hatten (Gelb-Rot Julian Kern/77.), den Deckel drauf (88.).
Rückkehr der Verletzten gibt Stabilität
„Bei noch einer Niederlage hätten wir von einer kleinen Krise sprechen können“, sagt Dietze, der in der Jugend noch Stürmer war und dann nach und nach in die Abwehr rutschte. Seit April erstmals wieder am Ball war Jan Vogel, der ebenso wie Maurice Neukirch sein Comeback feierte. „Ein sehr schönes Gefühl, nach so langer Zeit“, strahlt der 25-Jährige. Seit der Heimkehr an den Wildpark im Spiel- und Trainingsalltag „ist ein ganz anderes Gefühl in der Mannschaft“.
Die schrittweise Rückkehr der Erfahrenen, hofft Vogel, stabilisiert das junge Team, auf dass eine Saison in tabellarischer Sicherheit gelingt. „Das darf heute nur der Anfang sein“, fordert Vanni.
SV Gonsenheim: Schneider – Elhajj, Donges (46. Neal), Dietze, Hangatta – Demir (46. Hofmann), Basic, Haskaj (80. Neukirch), Ischdonat (76. Watai) – Walter, Vodi (76. Vogel).