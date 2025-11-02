David Vodi gelang sein erstes Saisontor. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

SV Gonsenheim: "Jetzt kann die Saison richtig losgehen" 4:1-Sieg zur Einweihung des neuen Sportplatzes gegen den FV Diefflen +++ Comebacks sorgen für Freude Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Gonsenheim Diefflen

Beim ersten Tor vergisst Sven Liebisch vor Freude noch, den Knopf zu drücken. Beim zweiten ertönt sie dann, die neue Torhymne, die sich die Spieler des SV Gonsenheim gewünscht hatten. Und noch zwei weitere Male. 4:1 (1:1) gegen Lieblings-Heimgegner FV Diefflen, der erste Dreier auf dem neuen Kunstrasen am Wildpark. Genug Gelegenheiten, die im Fußball gern genutzte Singalong-Passage aus „I Will Survive“ mitzusummen.

Heute, 15:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim FV Diefflen Diefflen 4 1 Abpfiff Nach fünf verlorenen Oberligaspielen kam dieser Dreier rechtzeitig, um nicht nach unten blicken zu müssen. Kobe Bryants viel zitierte „No Excuses“-Aussage prangt groß in der selbst renovierten Kabine. Lange, sagt Noah Dietze, hat die Mannschaft auf diese Momente in einer richtigen Heimstätte gewartet. „Das ist etwas ganz anderes“, blickt der Doppelpacker auf drei Monate des Herumreisens, „in denen man sich einfach nicht zu Hause fühlen konnte. Jetzt kann die Saison richtig losgehen.“

Auf David Vodis lang ersehntes erstes Saisontor nach Flanke und Torwartfehler (3.) folgte der Freudentaumel und bald nur noch Taumel, denn die Saarländer wurden immer stärker. „Die Mannschaft hatte das Gefühl, dass sie etwas verlieren kann“, sagt Trainer Luca Vanni. Max Huber knallte den Ball in den Winkel (26.). Der SVG schlug mit zwei Standards zurück, nach Freistoß und Ecke (56., 77.) traf Dietze. Elias Walter machte gegen nun unterlegene Gäste, die sich in Unterzahl gemeckert hatten (Gelb-Rot Julian Kern/77.), den Deckel drauf (88.). Rückkehr der Verletzten gibt Stabilität