SV Gonsenheim ist bereit für die Herkulesaufgabe

Mainz. Beim SV Gonsenheim müssen sie sich fühlen wie im Mittelklasse-Pkw auf der Autobahn, der mit Tempomat 130 auf der Mittelspur fährt, und links und rechts brettern die Sportwagen vorbei. Was tun, Vollgas geben oder rechts einreihen? Den vermeintlichen Stammplatz im oberen Mittelfeld der Oberliga zu halten, wird Jahr für Jahr mehr zur Herkulesaufgabe, weil die etablierten Großen ebenso hochrüsten wie viele Mittelfeld-Stammgäste und Neulinge.
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Mit offenen Mündern blickt man auf die Qualität, die vor allem durch Elversberg II, Mechtersheim und Wittlich neu in der Liga ist. Clubs wie Emmelshausen-Karbach, Engers oder Cosmos werfen ebenfalls mehr in die Waagschale, als sie am Wildpark aufzubringen imstande sind. Von Schott, TuS Koblenz, Wormatia oder Pirmasens ganz zu schweigen.
„Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen“, sagt Trainer Luca Vanni, der mit Etappenzielen arbeiten will. Anschluss halten lautet das erste, ob des knackigen Saisonstarts gegen Wittlich (2. August), in Gau-Odernheim, in Mombach gegen die TuS Koblenz, bei Heim-Gigant Wiesbach, gegen Wormatia und in Mechtersheim. Da weiß man, wo der Hammer hängt. Lange Zeit, ein Dutzend Neuzugänge zu integrieren, ist nicht. „Jedes Spiel ist ein Highlight“, sagt Vanni, „wir können mit jedem mithalten, müssen aber personell und inhaltlich am Peak sein.“
Mit der Vorbereitung ist der 32-Jährige bis zur Generalprobe gegen Darmstadt 98 II (1:1) am Samstagmittag zufrieden. Gegen SC Hanau (3:3) und den FC Eddersheim (2:3) waren Siege drin, die gegen TuS Hornau (4:2) und TSG Bretzenheim (9:0) gelangen. Nur Regionalligist Eintracht Frankfurt II (0:5) war eine Nummer zu groß. „Die Jungs ziehen gut mit und geben Gas“, sagt Vanni, der bis auf kleinere Verletzungen und Urlauber weitgehend sorgenfrei durch die Vorbereitung kam, klammert man Rekonvaleszent Nokouri Hangatta und den Langzeitverletzten Lukas Rodwald aus.
„Die Stimmung ist sehr gut, der Spirit besser als letztes Jahr“, sagt Vanni. Dafür sorgten auch das Trainingslager in Walldorf und eine fröhliche Einstandsfeier. Im Haileys – Ridle Bakus Restaurant ist SVG-Sponsor – ging es am Samstag zum nächsten Team-Event. Egal, wie viele PS die Konkurrenz auf die Straße bringt, die Gonsenheimer wollen mit Zusammenhalt dagegen halten und direkt Gas geben.