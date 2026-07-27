SV Gonsenheim ist bereit für die Herkulesaufgabe

Mit der Vorbereitung ist der 32-Jährige bis zur Generalprobe gegen Darmstadt 98 II (1:1) am Samstagmittag zufrieden. Gegen SC Hanau (3:3) und den FC Eddersheim (2:3) waren Siege drin, die gegen TuS Hornau (4:2) und TSG Bretzenheim (9:0) gelangen. Nur Regionalligist Eintracht Frankfurt II (0:5) war eine Nummer zu groß. „Die Jungs ziehen gut mit und geben Gas“, sagt Vanni, der bis auf kleinere Verletzungen und Urlauber weitgehend sorgenfrei durch die Vorbereitung kam, klammert man Rekonvaleszent Nokouri Hangatta und den Langzeitverletzten Lukas Rodwald aus.

„Die Stimmung ist sehr gut, der Spirit besser als letztes Jahr“, sagt Vanni. Dafür sorgten auch das Trainingslager in Walldorf und eine fröhliche Einstandsfeier. Im Haileys – Ridle Bakus Restaurant ist SVG-Sponsor – ging es am Samstag zum nächsten Team-Event. Egal, wie viele PS die Konkurrenz auf die Straße bringt, die Gonsenheimer wollen mit Zusammenhalt dagegen halten und direkt Gas geben.