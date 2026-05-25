SV Gonsenheim: Im Sturmlauf zum Klassenerhalt

Würden sie es mit dem Strafenkatalog bierernst nehmen beim SV Gonsenheim, dann hätte es noch einmal in der Kasse geklingelt. Kein Stubbi im Trikot, gegen diese Regel verstießen die Oberliga-Fußballer nach ihrem letzten Heimspiel reihenweise. Schließlich galt es einen 4:2 (0:1)-Sieg gegen den SC Idar-Oberstein zu feiern – und damit verbunden endlich den sicheren Ligaverbleib.
Es brauchte einen doppelten Tritt gegen das Schienbein. Das 0:1 – Florian Zimmer traf im Konter den Pfosten, der Ball prallte aus kürzester Distanz von Christian Jindra ins Tor (38.) – beantwortete der zuvor fahrige und nervöse SVG mit einer Druckphase, das 0:2 durch Niklas Baus nach einem Standard (52.) quasi postwendend mit einem Sturmlauf.
Jan Vogel geht über die Grundlinie durch, Yannik Ischdonat vollendet mit der Hacke (53.). Flanke, Abwehr in den Rückraum, Vogel zieht ab (64.). Gewühl nach Ischdonats zweifacher Hereingabe, Julian Kimmes – das nächste 17-jährige Offensivtalent – staubt ab (79.). Damit waren die bereits zuvor entkräfteten Schmuckstädter demoralisiert. Elias Walter geht einem hohen Ball nach, Keeper Ruben Strack zieht die Notbremse. Rot (81.), Elfer, Walter verwandelt (83.). Und Kimmes holt im Tiefenlauf auch noch die Rote Karte gegen Juri Amidon heraus (85.). Der Rest: Ballgeschiebe, eine kurze Aufwallung, Gonsenheimer Erleichterung und Idar-Obersteiner Abstiegsfrust.
"So ein Jahr darf kein zweites Mal passieren"
„Wir waren zu hektisch, zu unsauber, zu negativ mit uns selbst“, blickt Vanni auf weite Strecken der ersten Halbzeit, „es ist schon auch Glück, direkt nach dem 0:2 zurückzukommen. Aber danach hatten wir Energie, und es war klar, dass wir das Ding ziehen.“ Mit dem Einsatz der lange indisponierten Vogel und Leart Haskaj ging Vanni ins Risiko und wurde belohnt. „In der Mannschaft steckt so viel Potenzial“, betont der Chefcoach. „Wir wussten, es wird ein schwieriges Jahr im Umbruch“, sagt Vorstandschef Frank Specht, „in Gonsenheim dürfen Menschen Fehler machen, lernen und bekommen Zeit dafür. Wir sind glücklich, dass es ein erfolgreiches Ende genommen hat, aber so ein Jahr darf kein zweites Mal passieren.“
SV Gonsenheim: Müller – Jindra, Neukirch, Hangatta – Elhajj (66. Hofmann), Haskaj, Coric, Neal (66. Engler) – Vogel (76. Kimmes), Henseler (66. Walter) – Ischdonat (88. Demir).