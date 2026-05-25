SV Gonsenheim: Im Sturmlauf zum Klassenerhalt

Pure Freude: Yannik Ischdonats drittes Saisontor leitete Aufholjagd, Sieg und Klassenerhalt ein. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Würden sie es mit dem Strafenkatalog bierernst nehmen beim SV Gonsenheim, dann hätte es noch einmal in der Kasse geklingelt. Kein Stubbi im Trikot, gegen diese Regel verstießen die Oberliga-Fußballer nach ihrem letzten Heimspiel reihenweise. Schließlich galt es einen 4:2 (0:1)-Sieg gegen den SC Idar-Oberstein zu feiern – und damit verbunden endlich den sicheren Ligaverbleib.

Es brauchte einen doppelten Tritt gegen das Schienbein. Das 0:1 – Florian Zimmer traf im Konter den Pfosten, der Ball prallte aus kürzester Distanz von Christian Jindra ins Tor (38.) – beantwortete der zuvor fahrige und nervöse SVG mit einer Druckphase, das 0:2 durch Niklas Baus nach einem Standard (52.) quasi postwendend mit einem Sturmlauf.

Jan Vogel geht über die Grundlinie durch, Yannik Ischdonat vollendet mit der Hacke (53.). Flanke, Abwehr in den Rückraum, Vogel zieht ab (64.). Gewühl nach Ischdonats zweifacher Hereingabe, Julian Kimmes – das nächste 17-jährige Offensivtalent – staubt ab (79.). Damit waren die bereits zuvor entkräfteten Schmuckstädter demoralisiert. Elias Walter geht einem hohen Ball nach, Keeper Ruben Strack zieht die Notbremse. Rot (81.), Elfer, Walter verwandelt (83.). Und Kimmes holt im Tiefenlauf auch noch die Rote Karte gegen Juri Amidon heraus (85.). Der Rest: Ballgeschiebe, eine kurze Aufwallung, Gonsenheimer Erleichterung und Idar-Obersteiner Abstiegsfrust.