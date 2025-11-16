Das vermeintliche 1:1 durch Elias Walter zählte wegen Abseits nicht. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

SV Gonsenheim im November-Blues Hinrunde endet mit 0:1 gegen Auersmacher, Oberliga-Rang zwölf und latenter Abstiegsgefahr Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Gonsenheim Auersmacher

Das Ende der Hinrunde und der Start in die vorweihnachtliche Heimspielserie ging schief für die Oberligafußballer des SV Gonsenheim. Nach dem 0:1 (0:1) gegen den SV Auersmacher sind es nur noch vier Punkte zur Abstiegszone – und, wie Trainer Luca Vanni hinzufügt, drei Punkte in die obere Tabellenhälfte.

Es ist eng geworden, und in welche Richtung die Rückrunde abbiegt, wird sich im Rheinhessen-Duell gegen den TSV Gau-Odernheim am kommenden Sonntag (15 Uhr) zeigen. Der Aufsteiger konnte Anschauungsunterricht nehmen, wie schwer sich der SVG gegen tief stehende Gegner tut. Denn nach dem frühen 0:1 – die Saarländer spielten sich nach einem Einwurf durch, Marius Schley vollstreckte (10.) – „parkt der Gegner mit allem, was er hat, den Bus“, wie Vanni erzählt.

Es fehlte nicht an Chancen. Julian Donges und Yannik Ischdonat trafen das Gebälk, manch weiterer Strafraumaufenthalt brachte keinen Abschluss, zahlreiche Schüsse wurden geblockt. Mit zwei Spitzen wollte Vanni in Hälfte zwei die Wege in die Tiefe forcieren, doch in einem oft unterbrochenen Spiel kam lange kein rechter Flow zustande. Bei den Durchbrüchen über die Flügel fehlte der Ball zum Mann, die Präsenz in der Box. Genug Chancen, das Spiel spät noch zu drehen