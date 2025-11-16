SV Gonsenheim im November-Blues

Das Ende der Hinrunde und der Start in die vorweihnachtliche Heimspielserie ging schief für die Oberligafußballer des SV Gonsenheim. Nach dem 0:1 (0:1) gegen den SV Auersmacher sind es nur noch vier Punkte zur Abstiegszone – und, wie Trainer Luca Vanni hinzufügt, drei Punkte in die obere Tabellenhälfte.
Es ist eng geworden, und in welche Richtung die Rückrunde abbiegt, wird sich im Rheinhessen-Duell gegen den TSV Gau-Odernheim am kommenden Sonntag (15 Uhr) zeigen. Der Aufsteiger konnte Anschauungsunterricht nehmen, wie schwer sich der SVG gegen tief stehende Gegner tut. Denn nach dem frühen 0:1 – die Saarländer spielten sich nach einem Einwurf durch, Marius Schley vollstreckte (10.) – „parkt der Gegner mit allem, was er hat, den Bus“, wie Vanni erzählt.
Es fehlte nicht an Chancen. Julian Donges und Yannik Ischdonat trafen das Gebälk, manch weiterer Strafraumaufenthalt brachte keinen Abschluss, zahlreiche Schüsse wurden geblockt. Mit zwei Spitzen wollte Vanni in Hälfte zwei die Wege in die Tiefe forcieren, doch in einem oft unterbrochenen Spiel kam lange kein rechter Flow zustande. Bei den Durchbrüchen über die Flügel fehlte der Ball zum Mann, die Präsenz in der Box.
Genug Chancen, das Spiel spät noch zu drehen
Als das lang ersehnte 1:1 durch Elias Walter doch fiel, war die Abseitsfahne oben. Maurice Neukirch köpfte aus fünf Metern den Keeper an, Yoshiki Watai zielte aus acht Metern knapp am Pfosten vorbei, und als in der letzten Situation Noah Dietze den Torwart schon überwunden hatte, grätschte noch ein Gästespieler den Ball von der Linie. Dass Auersmacher bis auf einen 35-Meter-Schuss nichts mehr aufs Tor brachte, spielte beim Abpfiff nach siebenminütiger Nachspielzeit keine Rolle mehr.
„Der Einsatz war da, die Jungs haben gallig gegrätscht, sind gut auf die zweiten Bälle gegangen, hatten ein gutes Gegenpressing, da kann ich keinem etwas vorwerfen. Wir haben viel Aufwand betrieben, sind viel gelaufen, haben fleißig gespielt, müssen es aber noch mehr erzwingen, um diesen Widerstand zu brechen, der sich uns im Moment stellt“, sagt Vanni, „nun sind wir froh, dass die Hinrunde rum ist, und blicken nach vorn.“
SV Gonsenheim: Simon – Jindra (68. Watai), Dietze, Hangatta – Donges (60. Luft), Neukirch, Basic, Neal (60. Hofmann) – Vogel (68. Demir), Ischdonat (75. Vodi) – Walter.