SV Gonsenheim holt sich die Stadtmeisterschaft Meslem trifft zum 1:1 beim TSV Schott Mainz +++ Gansmanns zehntes Saisontor +++ SVG bleibt nach Hinrunden-1:0 unbesiegt im Derby

Pierre Merkel hätte zum Derbyhelden werden können. Doch ob nach kaum zehn Sekunden schon vor dem Tor freigespielt, nach Flanke an einer Windböe scheiternd (52.), im direkten Duell mit Keeper Paul Simon (54.) oder frei per Kopfball (25., 70.), es sollte nicht sein für den zweitligaerfahrenen Schott-Stürmer.

Merkel bleibt weg, Gansmann jubelt erneut

Umso verständlicher wäre gewesen, wenn Merkel den Ball noch über die Linie gedrückt hätte, nachdem Silas Schwarz sich am Flügel durchgesetzt und Gansmann den Ball mit dem langen Bein Richtung langes Eck gegrätscht hatte. Doch der Mittelstürmer gönnt seinem Mittelfeld-Kollegen dessen tollen Lauf. „Jo hat das gut gemacht. Wäre der Ball an den Pfosten gegangen, wäre ich da gewesen“, sagt Merkel, „bei uns ist egal, wer die Tore macht.“ Wobei der 33-Jährige sich grämt, dass er das Spiel nicht entschieden hat.

Beide Halbzeiten begann der TSV stürmisch. In Durchgang eins bekam der SVG das Geschehen bald in den Griff. Meslem aus der Distanz (9.), Luan Barroso Rennstich mit freier Schussbahn (45.) und Yannick Ischdonat, der gegen TSV-Torwart Tim Hansen eine Sekunde zu spät kam (58.), hatten die verheißungsvollsten Szenen. Die Druckphase der Platzherren dauerte in Durchgang zwei deutlich länger, das Führungstor war spätestens nach Etienne Portmanns abgefälschtem 15-Meter-Schuss fällig (65.). Doch der SVG spürte in Durchgang eins, dass auch beim Liga-Favoriten was geht. „Ich wollte eigentlich schießen“, sagt Kömesögütlü, „da habe ich gesehen, dass für Belel der Raum auf ging.“ Also passte der Innenverteidiger scharf nach vorn, Meslem blieb cool.

Völlig unterschiedliche Interpretationen