SV Gonsenheim: Hiobsbotschaft und Premieren-Sieg

Zwei Spiele, null Punkte und eine Hiobsbotschaft – beim 0:2 in Wiesbach vor Wochenfrist hat sich Maurice Neukirch den Mittelfuß gebrochen. Das Verletzungspech hält dem SV Gonsenheim also die Treue, doch auf dem Feld wurde der Bock umgestoßen. 3:1 (2:1) beim FV Dudenhofen, der erste Oberliga-Dreier in der Trainerkarriere von Luca Vanni. Da ließ es sich tief durchatmen.

Schon früh in der Saison muss Vanni mit A-Junioren auffüllen, um den Kader annähernd voll zu bekommen. Umso wichtiger war, die Basics zu beherzigen. „Wir haben die Tugenden auf den Platz gebracht, die heute wichtig waren und die wir in den ersten beiden Spielen haben vermissen lassen“, sagt Kapitän Paul Simon, „nicht Schönspielerei, sondern Zweikämpfe, Marschieren, Marschieren, Marschieren. Wir haben gepresst und in vielen Situationen vorne den Ball geklaut. Und wir haben sehr gut verteidigt. Ein hoch verdienter Sieg aufgrund der Einstellung.“

Im Nachsetzen erzielte Cem Demir nach einer Flanke das Führungstor (25.). Julian Scharfenberger glich ein bisschen aus dem Nichts aus (37.). „Da waren wir einmal passiv“, sagt Vanni, der ansonsten eine konzentrierte, engagierte Abwehrleistung sah. Und Chancen für deutlich mehr als drei Tore. Robin Hofmann per Kopf nach Demirs Flanke (42.) und, in eine Dudenhofener Drangphase hinein, per Heber über den Keeper (79.) tütete mit seinem Doppelpack den Dreier ein.

„Das kann viel früher eine klare Sache werden“, resümiert Simon, „in den letzte 20 Minuten gab es Dauerdruck, aber ich musste kaum einen Ball halten. Ein sehr wichtiger Schritt, um endlich in der Saison anzukommen.“ Nach dem 3:1 „haben wir dann unfassbar viele Konter schlecht ausgespielt, aber insgesamt haben wir es routiniert gemacht“, sagt Vanni: „Natürlich ist der erste Oberliga-Sieg etwas Besonderes, alles andere wäre eine Lüge. Es freut mich in allererster Linie für die Jungs, aber auch für mein Trainerteam. Das war eine erste Belohnung.“