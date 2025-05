SV Gonsenheim: Gündüz stürmt, Amiri jubelt

Ferhat Gündüz, sonst stimmkräftiger Cotrainer, stürmte am Ende auf dem Feld mit. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Er trägt die Nummer 11, was durchaus programmatisch zu verstehen ist. Weil dem SV Gonsenheim im Oberliga-Schlussspurt neben dem letzten Ehrgeiz auch die Spieler ausgehen, coacht Cotrainer Ferhat Gündüz mit Trikot drunter – und wird, bald drei Jahre nach dem Ende seiner Laufbahn, eingewechselt. Sogar ein Assist gelingt dem 38-Jährigen um ein Haar, doch Elias Heine macht den Ball aus drei Metern nicht rein (90.+5). Damit ist der 1:0 (0:0)-Sieg der TuS Mechtersheim eingetütet.

Heute, 15:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim TuS Mechtersheim Mechtersheim 0 1 Abpfiff Gündüz, der in seiner Laufbahn zwischen Sturm und, meistens, der Abwehr pendelte, hatte sich für die Traditionself des SC Idar-Oberstein mit einem Dreierpack warm geschossen. „Er ist topfit, macht jedes Training mit uns hat es sich verdient, noch einmal aufzulaufen“, sagt Chefcoach Anouar Ddaou nach seinem letzten Heimspiel. Und kündigt einen Gündüz-Einsatz auch am Mittwoch beim vorgezogenen Saisonfinale in Diefflen an.

Dass danach die Sommerpause beginnt, „darüber sind wir alle froh“, gibt Torwart Paul Simon zu. „Nach dieser langen Saison freut sich jeder, mal mehr als eine Woche durchzuschnaufen“, betont Co-Kapitän Lukas Rodwald. „Wir sind in den letzten Wochen sehr gebeutelt.“ Man geht, versichern beide, mit dem Ehrgeiz in die Spiele, zu gewinnen und zu performen. Aber die Luft ist erkennbar raus, anders als bei den Gästen, die den Dreier dringend brauchten, um als Drittletzter noch die Chance auf den Ligaverbleib zu haben. Und dafür in einem höchst dürftigen Spiel zumindest kämpften. Ein Elfmeter als Konzessionsentscheidung?