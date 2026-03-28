SV Gonsenheim: Fatale Fehler vorne und hinten

David Vodi vergab die dicke Chance zur Führung. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wer beim SV Gonsenheim nach dem hoch emotionalen 3:1-Sieg gegen den FV Engers auf einen Befreiungsschlag gehofft hatte, sah sich getäuscht. Bei den Sportfreunden Eisbachtal, direkter Konkurrent im Oberliga-Abstiegskampf, setzte es ein 0:1 (0:0).

Einen gänzlich anderen Verlauf hätte das Spiel nehmen können, als David Vodi vor dem Tor frei gespielt wurde, aber nur ein Schüsschen auf den Keeper zustande brachte (27.). Auch ein Querpass auf Yannik Ischdonat, der insgesamt drei mal von seinen Kollegen frei vor dem leeren Tor übersehen wurde, wäre eine Option gewesen.

Unmittelbarer Grund war ein fataler Abwehrfehler. Ballverlust von Enes Coric im Umschalten nach vorne, Dribbling bis zur Grundlinie zugelassen, und doch hatte Noah Dietze den Ball vermeintlich sicher – klärte ihn aber ohne Bedrängnis genau in die Füße von Jonathan Kap, der aus zwölf Metern flach und abgefälscht ins lange Eck traf (80.).

"Spiel, das wir nicht verlieren dürfen"

„Das ist ein Spiel, das wir nicht verlieren dürfen“, blickt SVG-Trainer Luca Vanni auf die erneute Enttäuschung gegen einen direkten Konkurrenten. „Wir spielen eine gute erste Halbzeit und haben die deutlich klareren Chancen als der Gegner. Die zweite Halbzeit ist einen Tick zerfahrener und fahrig. Der Gegner ist einen Tick frischer und über Standards gefährlich.“

Trotzdem bot auch dieser Durchgang Potenzial für Gonsenheimer Tore – und darf, wie Vanni betont, auf keinen Fall durch so einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung verloren gehen. Die verletzungsbedingte Auswechslungen von Justus Mildeberger (Hüftprobleme) und Julian Donges (Sprunggelenk dick) waren gewiss auch kein Vorteil.

Vier Spiele in der Fremde folgen

„Heute bestand die Möglichkeit, einen großen, großen Schritt zu machen“, schüttelt Vanni den Kopf. Im April folgen Gastspiele beim Tabellendritten TuS Koblenz und Schlusslicht FV Eppelborn, das Ausweich-Heimspiel in Mombach gegen Wormatia Worms und die Fahrt zu RW Koblenz, ehe in einem Monat mit Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II mal wieder ein Gegner an den Wildpark kommt. Der Weg zum Klassenerhalt wird wohl in der Tat ein Marathon.

SV Gonsenheim: Simon – Hangatta, Donges (46. Dietze), Jindra (83. Eckart) – Hofmann (46. Neal), Mildeberger (46. Rodwald), Neukirch, Coric – Henseler – Ischdonat, Vodi (62. Demir).