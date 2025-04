SV Gonsenheim: Endlich mal wieder belohnen

Mainz . Normalerweise pfeifen Schiedsrichter Fußballspiele an. An diesem Donnerstag (14 Uhr), wenn der SV Gonsenheim bei Oberliga-Tabellennachbar FV Engers antritt, könnte er auch „Und Action“ rufen. 7:0 gewann der SVG in der Hinrunde, 5:4 vor einem Jahr in Neuwied. Die Platzherren hatten um Verlegung auf den Maifeiertag gebeten. Das beschert den weiterhin ersatzgeschwächten Gästen ein freies Wochenende. Erstmals in seiner zu Ende gehenden, fünfjährigen Amtszeit bemüht SVG-Trainer Anouar Ddaou die Metapher des Bocks, den es umzustoßen gilt, passend zur Maibockzeit. Und zum Abwärtstrend. „Wir waren nie weit weg“, blickt Ddaou auf zuletzt sechs Spiele ohne Sieg, „wir wollen uns endlich belohnen für all den Aufwand, den wir treiben.“