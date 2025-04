SV Gonsenheim: "Ein geiles Gesicht gezeigt"

Die 0:5-Pleite in der Westpfalz in der Hinrunde war schon reich an Kuriositäten. Bertan Tepedibi setzte noch einen drauf, als er eine flache Flanke unbedrängt ins eigene Tor bugsierte (17.). Die Gonsenheimer ließen sich nicht beirren, drehten das 0:1 binnen fünf Minuten in eine Führung um, bauten diese noch aus. Und schauten dann nach Flanke und Ecke doch bedröppelt aus der Wäsche.

Erst schießt Aaron Basenach sich den Ball selbst an den Kopf (74.). „Und ich rutsche auch noch weg“, hadert SVG-Keeper Paul Simon. Dann zieht Tobias Jänicke eine Ecke auf den ersten Pfosten, Yannick Grieß ist mit der Stirn dran (88.). „Eigentlich bin ich da. Ich weiß gar nicht, wie der an mir vorbei gehen konnte“, schüttelt Simon den Kopf.

Das 3:3 krönte eine Druckphase der Gäste, in der Simon mit zwei Glanztaten im Eins-gegen-Eins zur Stelle war (62., 79.). Insofern zeichnete sich der Ausgleich ab. „Der Tank war leer“, sagt der Torwart, „wir laufen seit Wochen auf der letzten Rille und ziehen die Spiele einfach nicht. Aber das war über 60 Minuten unser bestes Spiel seit langem. Wenn wir so weitermachen, werden wir uns sehr, sehr zeitnah belohnen.“

Mit klugem Plan und lange vermisster Zielstrebigkeit vorne dominierte der SVG die ambitionierten Gäste eine Halbzeit lang fast nach Belieben. Den ersten Hochkaräter ließ Yannik Ischdonat im Umschaltangriff liegen (11.). Besser machte es Max Klein, der nach sauber über eine Seitenverlagerung durchgespieltem Angriff und abgewehrter Flanke aus dem Rückraum mit dem rechten Außenrist ins kurze obere Eck traf (20.).

"Fühlt sich eher an wie eine Niederlage"

Kurz drauf war das Spiel auch schon gedreht, als Abdellatif El Mahaoui nach einem langen Ball den Keeper überlupfte (22.). Und sogar noch nachlegte. Jan Vogel tauchte in der Schnittstelle auf und chippte den Ball am Keeper vorbei, El Mahaoui staubte am zweiten Pfosten ab (39.). „Es fühlt sich eher an wie eine Niederlage“, sagt der Doppelpacker, der sich ärgert, nicht noch ein, zwei weitere Tore gemacht zu haben. Gute Chancen, etwa im direkten Duell mit Keeper Benjamin Reitz (55.), waren da.

Es sei, gibt El Mahaoui zu, ein Extra-Ansporn gewesen, gegen den Verfolger des TSV Schott Mainz – seines künftigen Klubs – zu treffen. Die nächsten Gelegenheiten werden folgen, denn bei der TuS Koblenz (Samstag, 14 Uhr) und eine Woche später gegen den FCK II warten direkt die nächsten Hochkaräter.

"Da wollen wir weitermachen"

„Traurig“ war Cotrainer Ferhat Gündüz nach dem spät kassierten Ausgleich: „Wir haben sie in der ersten Halbzeit extrem dominiert. Am Ende war der Druck zu hoch. Aber es waren drei Punkte drin. Die Reaktion in den letzten beiden Spielen war gut. Da wollen wir weitermachen.“

„Wir haben in der ersten Halbzeit ein geiles Gesicht gezeigt“, betont Sportvorstand Marvin Bylsma, „schade, dass sich das Ende eines so guten Spiels nicht so gut anfühlt.“ Doch der SVG hat mal wieder gezeigt, was in ihm steckt.

SV Gonsenheim: Simon – Hangatta, Rodwald, Karakaya – Klein, Coric, Neukirch, Tepedibi – Vogel (60. Babovic) – El Mahaoui (89. Heine), Ischdonat (85. Cucchiara).