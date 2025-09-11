Josef Elhajj (links) rotierte als frisch gebackener Asien-Cup-Teilnehmer quasi aus dem Flieger in die Startelf. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

SV Gonsenheim: Ein Dreierpacker und zwei Comebacks Souveräner Einzug ins Pokal-Achtelfinale bei Barbaros Mainz +++ Elhajj als Asien-Cup-Teilnehmer zurückgekehrt

Als letztes Team hat der SV Gonsenheim am Donnerstagabend den Einzug in das Achtelfinale des Verbandspokals eingetütet – und das beim 4:1 (2:0) bei Barbaros Mainz äußerst souverän. „Das ist keine typische Bezirksliga-Mannschaft“, sagt SVG-Trainer Luca Vanni über die durchaus namhaft bestückten Platzherren, „sie spielen einen sehr sauberen Ball, haben gute Einzelspieler drin, und sie wollten spielen. Aber wir waren von der ersten Minute an gallig in den Zweikämpfen, präsent, hatten hohes Spieltempo.“

Heute, 19:00 Uhr SKC Barbaros Mainz Barbaros MZ SV Gonsenheim Gonsenheim 1 4 Abpfiff Yoshiki Watai versenkte zwei Dropkicks und einen Schuss aus dem Rückraum (11., 50., 79.), Leon Löber zog vom Flügel zum 2:0 nach innen (31.). Vanni bilanziert genügend Chancen für mehr Tore – und sah eine starke Phase des Underdogs, sodass auch Kevin Schuhmachers Abstauber (60.) nach einem Schuss des starken Patrik Pavlicic in Ordnung ging. Nicht so glücklich war Vanni, wie nachlässig sein Team mit der Überzahl nach Fabien Spreitzers Zeitstrafe umging (34.).