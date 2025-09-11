SV Gonsenheim: Ein Dreierpacker und zwei Comebacks

Als letztes Team hat der SV Gonsenheim am Donnerstagabend den Einzug in das Achtelfinale des Verbandspokals eingetütet – und das beim 4:1 (2:0) bei Barbaros Mainz äußerst souverän. „Das ist keine typische Bezirksliga-Mannschaft“, sagt SVG-Trainer Luca Vanni über die durchaus namhaft bestückten Platzherren, „sie spielen einen sehr sauberen Ball, haben gute Einzelspieler drin, und sie wollten spielen. Aber wir waren von der ersten Minute an gallig in den Zweikämpfen, präsent, hatten hohes Spieltempo.“
Yoshiki Watai versenkte zwei Dropkicks und einen Schuss aus dem Rückraum (11., 50., 79.), Leon Löber zog vom Flügel zum 2:0 nach innen (31.). Vanni bilanziert genügend Chancen für mehr Tore – und sah eine starke Phase des Underdogs, sodass auch Kevin Schuhmachers Abstauber (60.) nach einem Schuss des starken Patrik Pavlicic in Ordnung ging. Nicht so glücklich war Vanni, wie nachlässig sein Team mit der Überzahl nach Fabien Spreitzers Zeitstrafe umging (34.).
Und doch sah der SVG-Trainer „einen ungefährdeten Sieg gegen einen guten Gegner“. Freude herrschte bei den Gonsenheimern über die Comebacks von Tibor Engler und Christian Jindra. Und bei Josef Elhajj, der gerade erst von der erfolgreichen Qualifikation mit dem Libanon für den U23-Asien-Cup zurückkam. Und nun, das Wunschlos? Auf dem Weinmarkt einigten sich Vanni und Marienborn-Manager Freddy Schulz, dass ein Derby doch ganz schön wäre.
SV Gonsenheim: Schneider – Elhajj, Dönges, Hangatta, Neal – Coric, Engler (46. Spanoudakis) – Löber (76. Vodi), Watai (84. Brede), Hofmann (65. Ischdonat) – Walter (81. Jindra).