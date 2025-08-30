Aller guten Dinge sind drei: Den dritten Dreier am Stück bejubelte der SVG. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

SV Gonsenheim: Dritter Dreier am Stück 2:0-Sieg bei Arminia Ludwigshafen beim Debüt von Neuzugang Spanoudakis

Kompliziert war der Saisonstart für den SV Gonsenheim. Doch ehe die Unkenrufe, der Wildpark-Elf stehe eine komplizierte Oberliga-Saison bevor, Überhand nahmen, legte das Team des neuen Trainers Luca Vanni eine Drei-Dreier-Serie hin. Beim 2:0 (1:0)-Sieg bei Arminia Ludwigshafen gelang Georgios Spanoudakis ein überzeugendes Debüt.

„Wir finden langsam rein", freut sich Vanni über das zweite Zu-Null am Stück. Ziemlich schnell fand der SVG ins Spiel, als Yoshiki Watai nach einem Angriff über den Flügel und Yannik Ischdonats Ablage von einem Torwartfehler profitierte (9.). Auf den „Tausendprozenter", den die beiden 1:0-Protagonisten gemeinsam liegen ließen, folgten zwei dicke Chancen für die fußballerisch starken Hausherren. „Wir hatten Probleme Zugriff zu kriegen und retten uns in die Halbzeit", gibt Vanni zu, „die Sicherheit im Ballbesitz hat gefehlt."