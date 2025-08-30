SV Gonsenheim: Dritter Dreier am Stück

Kompliziert war der Saisonstart für den SV Gonsenheim. Doch ehe die Unkenrufe, der Wildpark-Elf stehe eine komplizierte Oberliga-Saison bevor, Überhand nahmen, legte das Team des neuen Trainers Luca Vanni eine Drei-Dreier-Serie hin. Beim 2:0 (1:0)-Sieg bei Arminia Ludwigshafen gelang Georgios Spanoudakis ein überzeugendes Debüt.
„Wir finden langsam rein“, freut sich Vanni über das zweite Zu-Null am Stück. Ziemlich schnell fand der SVG ins Spiel, als Yoshiki Watai nach einem Angriff über den Flügel und Yannik Ischdonats Ablage von einem Torwartfehler profitierte (9.). Auf den „Tausendprozenter“, den die beiden 1:0-Protagonisten gemeinsam liegen ließen, folgten zwei dicke Chancen für die fußballerisch starken Hausherren. „Wir hatten Probleme Zugriff zu kriegen und retten uns in die Halbzeit“, gibt Vanni zu, „die Sicherheit im Ballbesitz hat gefehlt.“
Und dafür ist Spanoudakis ein Spezialist. Vor allem, als der Neuzugang ab Minute 68 inmitten einer Dreierkette das Kommando führte, wurde der Gonsenheimer Vortrag deutlich souveräner. „In dem System hat die Mannschaft sich einfach wohler gefühlt“, sagt Vanni. Nach Ecke durch Benjamin Basic erhöhte Elias Walter per Kopf (73.). „Danach können wir es höher gestalten, spielen aber einige Konter schlampig zu Ende.“ Gleichwohl spricht Vanni von einem „verdienten und am Ende auch souverän Sieg in einem Spiel, das vor drei Wochen vielleicht noch in eine andere Richtung gegangen wäre.“ Und Spanoudakis betrieb beim Sieger-Kaltgetränk nach dem Spiel direkt aktive Integration.
SV Gonsenheim: Simon – Coric, Dönges, Hangatta, Mildeberger (56. Spanoudakis) – Basic, Haskaj – Watai (68. Neal), Demir (68. Demir), Hofmann (84. Vodi) – Ischdonat (84. Löber).