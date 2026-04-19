SV Gonsenheim: Die perfekte Woche

Cem Demir (vorne) hat inzwischen den staunenden Elias Walter (hinten) als erfolgreichsten SVG-Torschützen eingeholt. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Abstiegsgefahr, war das was? Bei noch sechs ausstehenden Oberliga-Spieltagen steht der SV Gonsenheim am Sonntagmorgen plötzlich auf Rang sieben, neun Zähler oberhalb der Gefahrenzone. Drei Siege in der Englischen Woche, abgeschlossen mit dem 2:1 (1:1) bei Rot-Weiß Koblenz, machen es möglich.

Mit Maurice Neukirch, der einen Elfmeter verwandelte (35.), und Cem Demir, der spät am langen Pfosten einlochte (84.), trafen im Oberwerth dieselben Spieler wie noch am Mittwoch im Rheinhessen-Duell – nach zwei Neal-Assists.

Es war, sagt Trainer Luca Vanni, bei sommerlichem Wetter ein typisches Spiel zum Ausklang einer ebensolchen Woche. Nach Aidan Neals 1:0 in Unterzahl mit der letzten Aktion des Spiels beim inzwischen abgestiegenen FV Eppelborn folgte ein 3:2-Sieg, der bei Wormatia Worms den beiden Ex-Gonsenheimern Anouar Ddaou (Trainer) und Aydin Ay (Sportlicher Leiter) den Job kostete.

Prompte Reaktion auf den Rückstand

„Der Unterschied zur Hinrunde ist, dass wir gut mit Rückschlägen umgehen können“, sagt Vanni, „da merkt man, dass endlich eine Achse auf dem Platz steht.“ Ein wichtiger Teil dieser Achse, Lukas Rodwald, leitete mit einem zu kurzen Rückpass das 0:1 durch Mohammed Maroc (22.) ein. Der SVG reagierte prompt, verdiente sich das 1:1. Und als man auf der Trainerbank schon so weit war, den Punkt gerne mitzunehmen, schnappte das Gegenpressing zu.

„Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen, aber es geht im Fußball viel um Momentum“, sagt Vanni, „selbst ich als sehr selbstbewusster Trainer, der an sich und die Gruppe glaubt, hätte nicht auf neun Punkte getippt. Da zahlt sich aus, dass wir die Ruhe bewahrt haben.“

Vanni setzt auf "Ausnahmetalent" Henseler

Demir ist nach zwei Jahren voller Verletzungen inzwischen neben dem aktuell indisponierten Elias Walter mit acht Saisontoren erfolgreichster Gonsenheimer. Und Neukirch, nach langer Leidenszeit endlich verlässlich auf dem Feld, bestätigt sofort seinen Status als Unterschiedsspieler. Drei Mal kam in dieser überaus erfolgreichen Wochen der 17-jährige Titus Henseler zum Einsatz. „Er ist ein Ausnahmetalent in seinem Jahrgang“, sagt Vanni über den wuseligen Techniker, der zum festen Bestandteil des Kaders geworden ist.

Drei freie Tage sind der Lohn für drei Siege. „Auf der Busfahrt hat man gemerkt, was diese Woche mit den Jungs gemacht hat“, sagt Vanni, „das war ein richtiger Brustlöser, ein ganz, ganz großer Schritt. Der Bus hat gebrannt.“

SV Gonsenheim: Simon – Donges (90. Eckart), Rodwald, Jindra – Elhajj, Neukirch, Coric, Neal – Henseler (69. Basic) – Ischdonat (69. Hofmann), Vodi (55. Demir).