Elias Walter knallte einen Elfmeter zur Gonsenheimer Führung in den Winkel.

SV Gonsenheim: Die Kellertür geht auf Nur noch fünf Zähler Vorsprung auf die Gefahrenzone nach 1:2-Niederlage in Idar-Oberstein +++ Über eine Stunde in Überzahl hilft nichts Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Gonsenheim Idar-Oberst.

Deutlich mehr als eine Stunde in Überzahl, inklusive zweier langer Nachspielzeiten, reichten dem SV Gonsenheim nicht für Zählbares beim SC Idar-Oberstein. Stattdessen verkürzten die Schmuckstädter mit ihrem 2:1 (2:1)-Sieg den Abstand der Mainzer zur Abstiegszone der Oberliga auf fünf Zähler.

Es war kein gutes Spiel der Gonsenheimer, die gegen unter Ex-FCK-Profi Marco Reich erstarke Kellerkinder schwer ins Spiel fanden. Und durch einen an Nokouri Hangatta verübten Foulelfmeter, den Elias Walter in den Winkel knallte (19.), trotzdem in Führung gingen. „Danach hatten wir eine gute Phase“, sagt Trainer Luca Vanni, „trotz des sehr, sehr schlechten Platzes haben wir versucht, einen sauberen Ball zu spielen.“ Heute, 14:30 Uhr SC 07 Idar-Oberstein Idar-Oberst. SV Gonsenheim Gonsenheim 2 1 Abpfiff

„Einfach schlecht verteidigt“ war der Ausgleich für Idar, als Niklas Baus einen aus dem Halbfeld geschlagenen und per Kopf in die Mitte gelegten Freistoß versenkte (29.). So mühselig das Spiel bislang war, Minute 41 hätte die Wende bringen können. Beide grätschen zum Ball, Leart Haskaj ist schneller, Danial Rafisamii hat die Sohle oben – Rot für den Idar-Spieler (41.), ein dickes Ei am Schienbein für den Gonsenheimer. Doch die kampfstarken Platzherren verschafften sich schnell wieder Oberwasser, als Temiloluwa Ajibola am ersten Pfosten nach Einwurf und Flanke den Ball ins kurze Eck kullern ließ (45.+5.). Und zwar unmittelbar nach dem Doppel-Hundertprozenter für die Gonsenheimer, den Aidan Neal und David Vodi verballerten.