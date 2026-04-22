SV Gonsenheim: Die ersten drei Neuzugänge sind fix

Dorian Cucchiara kehrt zum SVG zurück. – Foto: Michael Fink

15 Kaderplätze für die neue Saison sind beim SV Gonsenheim vergeben. Nach den ersten neun, vor einem Monat gemeldeten Vertragsverlängerungen haben auch Marlon Müller und Josef Elhajj beim Oberliga-Siebten unterschrieben. Zudem wird Top-Talent Titus Henseler, der kommende Saison noch U19 spielen könnte, hochgezogen. Auch drei Neuzugänge sind fix.

Die Position des Linksverteidigers, die in den letzten Jahren häufiger mal einer Baustelle glich, wird künftig mit Jonas Dalbert besetzt. Der 28-Jährige ist seit langem Führungsspieler bei Verbandsligist Walluf und wurde nicht zum ersten Mal vom SVG kontaktiert. Bislang stand seine Vereinstreue einem Oberliga-Engagement im Weg, nun wagt Dalbert den Schritt. Und soll am Wildpark die Achse routinierter Spieler stärken.

Ebenfalls auf der linken Seite, aber potenziell weiter vorn, ist Hannes Jensen zu Hause. Beim FK Pirmasens aktiv geworden, zog es den 20-Jährigen zur laufenden Saison zu Landesligist Fortuna Billigheim-Ingenheim. Ein studienbedingter Umzug ermöglicht nun den Wechsel nach Gonsenheim. Als schnell und variabel ordnet SVG-Sportvorstand Marvin Bylsma den Linksfuß ein.

Bestens bekannt in Mainz ist Dorian Cucchiara, der nach einem Jahr in den USA nach Gonsenheim zurückkehrt. Den 23-jährigen Mittelfeld-Techniker, der beim TSV Schott in der Regionalliga und bei Mainz 05 in der U17-Bundesliga Erfahrung sammelte, nimmt man am Wildpark mit Kusshand wieder in Empfang.

Fix sind nach Noah Dietze (USA) auch die Abgänge von Benjamin Basic (Basara), Robin Hofmann (Eddersheim) sowie Leon Löber und Christian Jindra (Ziele offen). Jindra ist in Topform ein Leistungsträger, aber seit langem geplagt von Verletzungen. „Es war ein gemeinsamer Entschluss mit Blick auf den Aufwand, den er gehen muss, um so leistungsfähig zu sein, wie er jetzt ist“, sagt Bylsma. „Und wir können nicht auf zu viele bauen, bei denen wir unsicher sind, wie es körperlich aussieht.“

Kader soll Ende Mai stehen

Ersatzkeeper Marlon Müller, bislang ohne Liga-Einsatz, fühlt sich, wie Bylsma sagt, „in Gonsenheim und dieser Mannschaft sehr wohl. Das überwiegt offenbar den Frust über die Situation, und die Perspektive auf mehr Spiele besteht.“ Josef Elhajj hat sich als Stammspieler auf der rechten Abwehrseite etabliert. Und Offensiv-Allrounder Titus Henseler sicherte sich zuletzt schon als 17-Jähriger regelmäßige Spielminuten in der Oberliga. „Der macht wirklich Freude“, strahlt Bylsma.

Das Ziel ist, bis Ende Mai mit den Personalplanungen durch zu sein.