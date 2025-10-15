SV Gonsenheim: Der Pokal-Traum ist geplatzt

Das entscheidende Tor vor 320 Zuschauern schoss Alexander Biedermann in der 71. Minute. Kaum hatten die Mainzer hinten links gewechselt, kam genau von dort eine Flanke, die der Stürmer am zweiten Pfosten ins Tor drückte. Eine Doppelchance zum Ausgleich gab es, Yannik Ischdonat scheiterte am kurzen Pfosten aus fünf Metern, die direkt folgende Ecke köpfte Nokouri Hangatta drüber (79.). Mehr kam dann nicht mehr. Dass Biedermann zwei Matchbälle vergab (82., 90.), fiel nicht ins Gewicht.

Cem Demir hätte die Gonsenheimer, die auf acht potenzielle Stammspieler – sechs davon im Mittelfeldzentrum – verzichten mussten, nach zwei starken Kombinationen in Führung bringen können. Nach gut einer halben Stunde kippte die bis dahin ausgeglichene Partie mehr und mehr in Richtung der Platzherren. SVG-Keeper Paul Simon klärte nach einem Fehlpass in der ansonsten lange zweikampfstarken Gonsenheimer Dreierkette im direkten Duell mit Can Güney (36.), Marcel Bormeth knallte einen Freistoß an den Querbalken (47.), Freistoßflanke (48.) und Konter (58.) der TuS wurden ebenfalls brandgefährlich.

Vanni: "Offensiv einfach zu harmlos"

„In den Elementen, in denen ich es eingefordert hatte, war das eine gute Reaktion auf das Spiel in Lautern“, blickt Trainer Luca Vanni auf die 0:7-Pleite beim FCK II, „ich fand uns sehr leidenschaftlich, kampfwillig und geschlossen als Gruppe. Nur so geht es.“ Nur genügte das unter dem Strich nicht gegen eine Mannschaft, die, so Vanni, „in meinen Augen in der Oberliga unter den ersten Sechs stehen würde“. Vanni sah einen guten Beginn seiner Elf mit gerechtem Pausenstand, aber schlechtem Wiederbeginn und verdienter TuS-Führung. „Offensiv sind wir im Moment einfach zu harmlos.“ Zu allem Überfluss verletzte sich Noah Dietze an den Bändern.

Es ist die vierte Gonsenheimer Pflichtspielniederlage am Stück, und das ohne eigenes Tor. Umso bitterer, dass es mal wieder eines der in den letzten Jahren raren Pokal-Heimspiele gegeben hätte, gegen Ligakonkurrent Arminia Ludwigshafen. Immerhin, eine gute Nachricht hielt diese Woche für den SVG bereit. Der neue Kunstrasen ist endlich freigegeben. Das Heimspiel gegen Cosmos Koblenz am Sonntag (15 Uhr) wird also, erstmals in dieser Saison, ein tatsächliches sein. „Es hat einfach nur noch genervt“, sagte Kapitän Simon zu dem ständigen Hin und Her bei Trainings- und Spielstätten.