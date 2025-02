SV Gonsenheim: Ddaou macht Schluss

Der SV Gonsenheim und sein Trainer gehen nach einem halben Jahrzehnt getrennte Wege. Anouar Ddaou wird den amtierenden Oberliga-Vizemeister zum Saisonende verlassen. Das teilte der A-Lizenz-Inhaber gemeinsam mit Sportvorstand Marvin Bylsma am Montagabend der Mannschaft mit. Die Trennung ging vom Chefcoach selbst aus, wie Bylsma betont.

„Wir haben, wie jede Saison, früh angefangen, uns mit Blick auf die neue Saison auszutauschen“, berichtet Bylsma. „Dabei kam mehr und mehr heraus, dass Anouar das Interesse entwickelt hat, eine neue Herausforderung zu suchen.“ Diese könne womöglich auch in einer Vollzeit-Trainerstelle liegen, die am Wildpark von Budget und Konzept her nicht denkbar ist. „Es muss aber für beide Seiten zu 100 Prozent passen, es muss von beiden Seiten das Feuer da sein“, sagt Bylsma.

Schon länger hält sich am Wildpark das Gerücht, dass eine Trennung in der Luft liegt. Ob der Verein gern verlängert hätte, wie weit der SVG bei der Nachfolge-Suche ist und was Ddaou selbst zu seinem Abschied sagt, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.