SV Gonsenheim bietet dem Spitzenreiter Paroli

Die regionalligaerfahrenen Neuzugänge Haskaj und Spanoudakis klatschten sich nebenan, auf der Doppel-Sechs, ab. Und die vielen jungen Kollegen, die oft aus tieferen Klassen hinzu kamen, verrichten drum herum engagiert und stetig formverbessert ihr Werk. Enes Coric aber spielt durch. Der 20-Jährige ist seit der U13 Teil des SV Gonsenheim und zu einem Eckpfeiler der Oberliga-Elf avanciert. Ausgewechselt wurde er diese Saison noch nie, auch beim 0:0 gegen Spitzenreiter TuS Koblenz nicht.

„Wir wussten, dass ein starker Gegner auf uns zukommt“, sagt Coric, „wir haben es als Mannschaft gut gemacht, den Plan umgesetzt. Das Ergebnis ist verdient.“ Die Entwicklung seiner jungen Mannschaft in dieser Saison hebt der Mittelfeld-Malocher hervor, durchaus mit Führungsspieler-Sichtweise: „Ich will den Jungs helfen, wo ich kann.“ Wie gut das klappt, in Abwesenheit der Achse Rodwald-Neukirch-Vogel, erstaunt, speziell nach dem schwachen Saisonstart. „Wir haben gegen den Tabellenersten gut mitgehalten“, hebt Coric hervor. Oben mitmischen, das kann gern so weitergehen.

TuS-Trainer Michael Stahl sah ein „sehr faires Ergebnis“. Und ist froh, diese Saison nicht mehr auf die BSA Mombach zu müssen, denn da gab es in neun Spielen für das Koblenzer Urgestein nur drei Unentschieden zu holen. „Ich möchte dem Gegner zu einer starken Leistung gratulieren“, merkte Stahl an. Und nahm das Lob von Stadionsprecher Hans Walter Sans („Ein wunderbares Statement von einem Fachmann, da hat alles gestimmt“) mit breitem Grinsen entgegen.

Auch SVG-Trainer Luca Vanni wirkte zufrieden, fast schon gelöst, wie gut sein neu zusammengebautes Team dem Favoriten Paroli geboten hat. Es war ein sehenswertes Spiel voller fußballerischer Momente, aber auch beherzter Abwehraktionen, und taktischer Kniffe, mit einem beständigen Wechsel des Momentums, das in beide Richtungen hätte kippen können. Die TuS hatte in beiden Halbzeiten das erste uns letzte Wort in Sachen Chancen, der SVG zwischendrin die Oberhand. „Wir haben gezeigt, dass wir 90 Minuten lang mit der TuS auf Augenhöhe sein können“, hielt Vanni fest.