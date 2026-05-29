SV Gonsenheim beendet unzufriedenstellende Saison

Der SV Gonsenheim und Trainer Luca Vanni stehen nach einer unplanmäßig verlaufenen Saison vor einem Neustart. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz. Am Mittwochabend bat Luca Vanni die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim ein letztes Mal zum Mannschaftstraining. Anstelle eines Abschlusstrainings vor dem Saisonfinale bei Tabellennachbar SV Auersmacher (Samstag, 15 Uhr) luden Teammanager Timo Berkes und die Mannschaft für Freitag zum Grillabend ein.

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„Eigentlich hatten wir das nach dem letzten Heimspiel geplant“, erzählt Vanni, „aber wir haben lieber den Fokus aufs Spiel gelegt.“ Das 4:2 gegen Idar-Oberstein bot noch einmal die für diese Spielzeit typische Berg- und Talfahrt: Zuversicht, Fehlstart, Nervenflattern, Rückstand, Trotzreaktion, Rückschlag, Aufbäumen, Sieg, Erleichterung – mit Comebacks von Routiniers und auftrumpfendem Eigengewächs.