SV Gonsenheim beendet unzufriedenstellende Saison

Mainz. Am Mittwochabend bat Luca Vanni die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim ein letztes Mal zum Mannschaftstraining. Anstelle eines Abschlusstrainings vor dem Saisonfinale bei Tabellennachbar SV Auersmacher (Samstag, 15 Uhr) luden Teammanager Timo Berkes und die Mannschaft für Freitag zum Grillabend ein.
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„Eigentlich hatten wir das nach dem letzten Heimspiel geplant“, erzählt Vanni, „aber wir haben lieber den Fokus aufs Spiel gelegt.“ Das 4:2 gegen Idar-Oberstein bot noch einmal die für diese Spielzeit typische Berg- und Talfahrt: Zuversicht, Fehlstart, Nervenflattern, Rückstand, Trotzreaktion, Rückschlag, Aufbäumen, Sieg, Erleichterung – mit Comebacks von Routiniers und auftrumpfendem Eigengewächs.
Diese Saison lief, manch positiven Aspekt ausgeklammert, so gar nicht nach Plan, und die Selbstkritik hat längst eingesetzt. Vanni betont, er habe stets „von allen, auf die es ankommt“, den 100-prozentigen Rückhalt gespürt und auch selbst nie daran gedacht, die Flinte ins Korn zu werfen. „Aber natürlich war Druck drauf.“
Dass bei der Kaderplanung einiges schiefging, gesteht der Chefcoach ein. Dass zum zweiten Mal gut die halbe Mannschaft erneuert wird, war nicht vorgesehen. Vielleicht, räumt Vanni ein, waren es zu viele zu optimistische Ankündigungen auf einmal. Social-Media-Offensive, all die Ideen für attraktivere Spieltage, tabellarische Ziele – wenig hatte auf Strecke Bestand.
Auch diesbezüglich steht ein Neustart an. Eine entwicklungsfähige, hungrige Mannschaft mit zentraler Achse, mehr Event-Charakter bei den Heimspielen, belebtes Umfeld, aktiveres Vereinsleben, nahbare Außendarstellung, Identität und Identifikation – nichts daran ist verkehrt, im Gegenteil.
Vanni gibt zu, dass es kein Fehler gewesen wäre, früher auf einen stärker ergebnisorientierten Spielstil zu setzen. Nach erfolgreichen Spielen rief man sich ein paar Mal zu häufig selbst zu, dass das jetzt der Maßstab in Sachen Kampf und Einstellung sein muss – zur Selbstverständlichkeit wurde es nicht. Die Abmischung aus kämpferischer Club-DNA und technisch versiertem Offensivfußball muss noch austariert werden.
Immerhin muss der SVG die nächste Saison nicht mehr über Monate ohne echte Heimspielstätte am Wildpark beginnen. Was die Verletztenmisere angeht, kann man nur hoffen, dass diese sich nicht wiederholt. Der Teamgeist hatte nicht gelitten, das zeigte sich immer wieder. Nach dem Spiel im Saarland fliegt ein Teil der Mannschaft direkt nach Mallorca. Auch eine mannschaftsinterne Abschiedsfeier gibt es.
Vanni selbst wird die fußballfreie Zeit – mit Handy und Laptop – zur Italien-Rundreise mit der Familie nutzen, ehe am 21. Juni der Trainingsauftakt ansteht. Der Kader, der dann auf der Matte steht, nimmt Konturen an. Gut ein halbes Dutzend offene Planstellen gibt es noch, extern, aber auch intern zu besetzen.
Die Liste der Neuzugänge ist weiter angewachsen. Sechser Exaurce Papela kommt vom FC Basara heim an den Wildpark. Der 21-Jährige war in der Jugend schon Vanni-Schützling. Mit Anes Abdiovski kehrt ein alter Bekannter aus Karbach zurück nach Rheinhessen. Der 23-jährige Defensiv-Allrounder aus Kostheim spielte schon bei Schott Mainz und in Waldalgesheim. Mehr Neuzugänge werden folgen. „Die Liga wird immer stärker“, sagt Vanni vor seinem zweiten Jahr als Aktiven-Trainer. Das soll auch für den SV Gonsenheim gelten.