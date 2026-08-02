SV Gonsenheim: Aufholjagd wird nicht belohnt

Auch SVG-Kapitän Paul Simon hätte sich über die fällige Abseitsfahne beim 0:1 gefreut. – Foto: RSCP Photo

In der Oberliga, sagt Luca Vanni, entscheiden die Kleinigkeiten. Im Falle des Auftaktspiels des SV Gonsenheim gegen Rot-Weiß Wittlich war der knappe Meter, den Jan-Lucas Dorow beim 0:1 im Abseits stand, letztlich entscheidend. Die Aufholjagd beim 2:3 (0:0) gegen den Aufsteiger blieb ohne Lohn.

Mehr Offensiv-Momente hatte die mit viel höherklassiger Erfahrung bestückte Gäste-Elf vor dem Seitenwechsel, doch Yannik Ischdonat per Kopf (27.) und A-Junior Julian Kimmes frei vor der Hütte (40.) verbuchten die dicksten Chancen für den SVG. Das 0:1 durch Ex-FCK-Profi Dorow (54.) brachte einen Knick. Christopher Bibaku mit einem kunstvollen Heber (61.) und Ayman El-Daoudi per Flachschuss (63.) legten nach. In allen drei Szenen monierte Trainer Vanni entscheidende Abwehrfehler.

Die Reaktion seiner Elf war stark. Joker Can Karakas leitete frei vor der Hütte (65.) die Aufholjagd ein und schob die Kugel nach einer Kombination ins Netz (70.). Jan Vogels Hundertprozenter wurde geblockt (79.). Maurice Neukirch verwandelte den an Karakas verübten Foulelfmeter (90.). In fünf Minuten Nachspielzeit folgten, bis auf Vogels Schuss aus spitzem Winkel (90.+1), aber keine dicken Chancen mehr.