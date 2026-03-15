SV Gonsenheim: Abstiegszone kommt bedrohlich nahe 0:2 gegen Arminia Ludwigshafen und ein schweres Heimprogramm sorgen für Sorgenfalten von Torben Schröder · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

Dem 0:1 können die Gonsenheimer nur noch hinterher gucken. – Foto: Michael Wolff

Nun spukt es wieder am Wildpark, das Abstiegsgespenst. Denn nach dem 0:2 (0:1) gegen Arminia Ludwigshafen ist die Gefahrenzone der Fußball-Oberliga auf drei Zähler an den SV Gonsenheim herangerückt. Fünf, sechs, eins, zwei lauten die Tabellenplätze der nächsten vier Heim-Gegner, beginnend am kommenden Sonntag gegen den FV Engers. Es ist eine kribbelige Phase für den SVG, wie es sie seit dem Abstieg 2018 nicht mehr gab.

„Wir kommen gut ins Spiel, treffen zu viele falsche Entscheidungen vorne, habe aber eine gute Energie auf dem Platz“, sagt Trainer Luca Vanni. Die Arminia kam, zu seiner Überraschung, viel über lange Bälle auf Maximilian Krämer, der gar nicht auf dem Aufstellungsbogen stand. Und der nach einem solchen, langen Ball auf 0:1 stellte (23.). Da hätte der SVG nach Aidan Neals Lattentreffer und Elias Walters Drei-Meter-Rebound führen müssen (17.), wobei Paul Simon auch schon stark parieren musste (18.). Um den Seitenwechsel herum sah Vanni 20 starke Gonsenheimer Minuten, doch die drei guten Chancen verpuffen. Dann ließ der SVG Leon Zinnicke nach einem verlängerten Einwurf im Rückraum allein, und der Armine traf per Außenrist (60.).