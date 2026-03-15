SV Gonsenheim: Abstiegszone kommt bedrohlich nahe

Nun spukt es wieder am Wildpark, das Abstiegsgespenst. Denn nach dem 0:2 (0:1) gegen Arminia Ludwigshafen ist die Gefahrenzone der Fußball-Oberliga auf drei Zähler an den SV Gonsenheim herangerückt. Fünf, sechs, eins, zwei lauten die Tabellenplätze der nächsten vier Heim-Gegner, beginnend am kommenden Sonntag gegen den FV Engers. Es ist eine kribbelige Phase für den SVG, wie es sie seit dem Abstieg 2018 nicht mehr gab.
„Wir kommen gut ins Spiel, treffen zu viele falsche Entscheidungen vorne, habe aber eine gute Energie auf dem Platz“, sagt Trainer Luca Vanni. Die Arminia kam, zu seiner Überraschung, viel über lange Bälle auf Maximilian Krämer, der gar nicht auf dem Aufstellungsbogen stand. Und der nach einem solchen, langen Ball auf 0:1 stellte (23.).
Da hätte der SVG nach Aidan Neals Lattentreffer und Elias Walters Drei-Meter-Rebound führen müssen (17.), wobei Paul Simon auch schon stark parieren musste (18.). Um den Seitenwechsel herum sah Vanni 20 starke Gonsenheimer Minuten, doch die drei guten Chancen verpuffen. Dann ließ der SVG Leon Zinnicke nach einem verlängerten Einwurf im Rückraum allein, und der Armine traf per Außenrist (60.).
"Das war zu wenig"
Eine taktische Umstellung und alles an Versuchen, zur Aufholjagd zu blasen, versandete nun gegen einen tief stehenden Gegner. „Das war zu wenig“, gibt Vanni zu. Zu allem Überfluss sah der monatelang vermisste Lukas Rodwald wegen Nachtretens die Rote Karte (90.). Eine Szene, die man nach Gonsenheimer Schilderung auch anders hätte interpretieren dürfen.
Stabiler Auftritt, aber 0:2 in Karbach, nun eine schwankende Leistung ohne Punch vorn und wieder 0:2 – „wir müssen schleunigst schauen, wie wir zu Torerfolgen kommen“, sagt Vanni. „Das war ein schlechter Start, den ich nach der Vorbereitung nicht habe kommen sehen.“ Eigentlich hätte man vermuten können, dass die nun besser eingespielte, von weniger Verletzungen geplagte und endlich daheim am Wildpark angekommene Gonsenheimer Elf schnell die Gefahrenzone verlässt. Stattdessen droht eine Zitterpartie.
SV Gonsenheim: Simon – Elhajj (71. Vodi), Donges (36. Dietze), Hangatta, Neal (71. Jindra) – Neukirch, Basic (61. Henseler) – Coric, Demir (61. Rodwald) – Ischdonat, Walter.