SV Gonsenheim: 24 Kaderplätze sind vergeben

Es sind drei Neue mit Gardemaß. Müller, 1,90 Meter groß, komplettiert das Torhütertrio mit Club-Institution Paul Simon und Eigengewächs Joah Schneider. Wobei auch Müller aus der eigenen Jugend stammt, dann ging der 22-Jährige in Niedernhausen und bei der TSG Bretzenheim auf Lehrjahre in der Verbandsliga. „Er hat sich extrem weiterentwickelt und ist ein richtiger Kerl geworden“, sagt Sportvorstand Marvin Bylsma. Beide Herausforderer dürften ihre Chancen bekommen, denn Simon, der immer wieder an Verletzungen laboriert, kam am Wildpark nie auf mehr als 27 Saison-Spiele.

Viele Spieler wechseln die Rheinseite