– Foto: Marco Mertens

SV Golkrath: Im zweiten Anlauf am Ziel Der SV Golkrath steht bereits als Aufsteiger der Kreisliga B1 fest. Im Vorjahr war man im Anlauf auf die A-Liga noch knapp gescheitert. Warum es diesmal klappte. Verlinkte Inhalte KL B1 Heinsberg Golkrath

Kreisliga B Nach zwei Jahren in der Kreisliga Bist dem SV Golkrath vorzeitig der Aufstieg in die A-Liga gelungen durch. Ein 2:1-Sieg gegen den SV Niersquelle Kuckum II reichte kürzlich aus, um Verfolger SV Klinkum anzuschütteln. Bei einem noch am kommenden Wochenende auszutragenden Spiel hat Klinkum fünf Punkte Rückstand auf den neuen Meister.

Damit schaffte der SV Golkrath den Aufstieg im zweiten Anlauf, nachdem er in der vorigen Saison selbigen als Tabellenzweiter noch verpasst hatte. Entscheidend für den Aufstieg war letztlich die makellose Rückrunde, in der alle zehn Spiele gewonnen wurden. Nach der Hinrunde führte Klinkum die Tabelle noch mit vier Punkten Vorsprung an, was Golkraths Vorsitzenden Klaus Pannhausen durchaus an die Situation der Saison 2023/24 erinnerte: „Auch da lagen wir nach der Hinrunde ein wenig im Hintertreffen gegen Germania Rurich. Und obwohl wir auch damals alle Rückrundenspiele gewannen, reichte der Vorsprung für Rurich. Diesmal ist es besser gelaufen. Und wir haben den Aufstieg auch klar als Ziel formuliert.“ Und in der Tat war der Saisonstart auch diesmal wieder holprig, denn einem 0:0 gegen Borussia Hückelhoven, folgte ein 1:4 bei Viktoria Kleingladbach, beides eigentlich keine Spitzenteams der Liga. Nur zwei Mal ging Golkrath bislang unter die Verlierer, bei 17 Siegen, zwei Remis und 78 erzielten Treffern – Bestwert in der Liga. Ein wichtiger Aspekt für die starke Rückrunde war in den Augen von Klaus Pannhausen die Rückkehr von Christoph Husemann von Concordia Haaren: „Das hat der gesamten Hintermannschaft noch mehr Stabilität gegeben“, erklärt er.

Die Zahlen unterstreichen dies, denn in der gesamten Rückrunde (ein Spiel bei Borussia Hückelhoven steht noch aus) kassierte die Elf vom Trainer-Duo Daniel Demming und Philipp Mertens lediglich zwölf Gegentreffer. Das sei aber nicht allein entscheidend, sondern auch, dass die Mannschaft schon „seit langem eingespielt ist“, und die Trainer „hervorragende Arbeit leisten“, wie Pannhausen unterstreicht. In die Rückrunde war der SV mit einem klaren 5:0 gegen Kleingladbach gestartet und auch anschließend überzeugte die Mannschaft durchgehend. Der Knackpunkt war dann die Begegnung gegen den ärgsten Konkurrenten aus Klinkum. In einer Wahnsinnspartie, in der drei Tore in der Nachspielzeit fielen, setzte sich Golkrath am Ende mit 3:2 durch und stellte damit die Weichen auf Meisterschaft. Es folgten vier weitere Siege.