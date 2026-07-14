SV Golkrath hält Klasse – als einziger Aufsteiger

Mit dem SV Scherpenseel-Grotenrath, dem VfR Übach-Palenberg und Grün-Weiß Karken sind drei der vier Aufsteiger in die Kreisliga A Heinsberg direkt wieder abgestiegen. Als einziger Neuling schaffte es hingegen der SV Golkrath, relativ souverän die Klasse zu halten. Er belegte am Ende der Spielzeit einen guten zehnten Platz. Damit hat das Team von Spielertrainer Daniel Demming und Trainer Philipp Mertens das Ziel erreicht, folglich plant man am Wiesengrund schon für die neue Saison.
Nach einem knappen 2:1-Erfolg in Karken, kam der SV im darauffolgenden Heimspiel nicht über ein 2:2 gegen Absteiger Scherpenseel hinaus. Es folgten zwei Pleiten. Einem 1:0-Sieg über den Oberbrucher BC folgten wiederum zwei Niederlagen, ehe die Schwarz-Weißen ein starkes Heimspiel gegen den späteren Aufsteiger Union Würm/Lindern zeigten und durch zwei Treffer von Niklas Wachtling mit 2:1 gewannen. Die längste Serie der Rückrunde war dann allerdings eine Negativserie mit drei Niederlagen am Stück, wobei dabei auch mit dem SC Selfkant und dem SV Breberen starke Teams die Gegner waren. Doch die Golkrather fingen sich wieder, schlugen den FSV Geilenkirchen und Germania Rurich, während es zum Saisonabschluss ein deutliches 0:6 gegen Meister Dynamo Erkelenz gab.
Eine Stärke des SV lag sicherlich in der Unberechenbarkeit, denn die erzielten Treffer verteilten sich auf mehrere Akteure. Mit jeweils zehn erzielten Toren stehen hier Jannik Karaskiwiecz und Niklas Wachtling ganz oben. Doch da war auch noch Robin Demming mit sieben Toren und Noel Weyand, der immerhin sechs Mal erfolgreich war. Hinzu kam Spielertrainer Daniel Demming, der zwar „nur“ drei Tore erzielte, aber satte 14 vorbereitete.
An zwei Dingen sollte Golkrath arbeiten, will es in der kommenden Saison weiter nach oben kommen. Zum einen fehlte es dem Aufsteiger bei allen guten Leistungen über die nötige Heimstärke, denn immerhin gingen acht Partien auf eigenem Boden verloren. Außerdem gilt es, die Flut an Gegentreffern zu verringern, denn im Laufe der Spielzeit haben die Schwarz-Weißen 86 Tore kassiert. Nur die beiden Absteiger Übach-Palenberg und Karken mussten noch mehr Treffer schlucken.
Die Verantwortlichen in Golkrath arbeiten an einem interessanten Kader für die neue Saison. Ein Verlust ist zunächst einmal der Abgang von Stürmer Niklas Wachtling, der neben seinen zehn Toren auch noch elf Vorlagen geliefert hatte. Ihn zieht es zum SV Kuckum. Auf der anderen Seite kann der Verein einen namhaften Neuzugang vermelden, denn mit Niklas Demming kommt ein Angreifer zurück zu seinem Heimatverein, der zuletzt in höheren Ligen aktiv war. Demming kommt von Bezirksligist Germania Hilfarth, war davor aber auch in der Mittelrheinliga für Union Schafhausen aktiv. Mit Demming wechseln zwei weitere Akteure von Hilfarth nach Golkrath, denn auch Dominik Heinen und Torwart Thorben Anton Achten wechseln an den Wiesengrund. Außerdem kommt mit Matthias Fuchs noch ein Mittelfeld-Spieler von Grün-Weiß Schaufenberg.