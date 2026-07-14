SV Golkrath hält Klasse – als einziger Aufsteiger

Die Verantwortlichen in Golkrath arbeiten an einem interessanten Kader für die neue Saison. Ein Verlust ist zunächst einmal der Abgang von Stürmer Niklas Wachtling, der neben seinen zehn Toren auch noch elf Vorlagen geliefert hatte. Ihn zieht es zum SV Kuckum. Auf der anderen Seite kann der Verein einen namhaften Neuzugang vermelden, denn mit Niklas Demming kommt ein Angreifer zurück zu seinem Heimatverein, der zuletzt in höheren Ligen aktiv war. Demming kommt von Bezirksligist Germania Hilfarth, war davor aber auch in der Mittelrheinliga für Union Schafhausen aktiv. Mit Demming wechseln zwei weitere Akteure von Hilfarth nach Golkrath, denn auch Dominik Heinen und Torwart Thorben Anton Achten wechseln an den Wiesengrund. Außerdem kommt mit Matthias Fuchs noch ein Mittelfeld-Spieler von Grün-Weiß Schaufenberg.