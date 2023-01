SV Golkrath fehlen 30 Tore aus der Vorsaison Kreisliga A Heinsberg: Den Abgang von gleich zwei Offensivkräften macht dem Team sehr zu schaffen.

So lief die Hinrunde

Mit einem 2:1-Sieg beim SC Wegberg gestartet, dem ein 0:0 gegen Germania Kückhoven folgte, gelang beim SC Selfkant beim 1:0 bereits der zweite Sieg in der jungen Spielzeit. Dabei sollte es dann aber bleiben. Einen Schatten auf die folgenden Wochen warf die Tatsache, dass der SVG am dritten Spieltag keine komplette Mannschaft stellen konnten, und so die Punkte am grünen Tisch zum SV Niersquelle Kuckum wanderten. Die erste Niederlage auf dem Platz erlitt die Mannschaft erst am sechsten Spieltag, als man bei Abstiegskandidat VfJ Ratheim mit 1:5 unterging. Nach zwei Unentschieden begann am neunten Spieltag eine Serie von vier Niederlagen. Die letzte Begegnung vor der Winterpause ging mit 2:4 gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven verloren.

Das war gut

Trotz der angespannten Personallage durfte Danny Silver dauerhaft im Schnitt zwölf bis 16 Spieler beim Training begrüßen: „Ein Dank geht auch an unsere zweite Mannschaft, die uns personell hier und da ausgeholfen hat“, sagt Danny Silver. Zudem stimmt trotz der Tabellensituation die Chemie im Team, oder wie Silver es ausdrückt: „Die Jungs, die hier spielen, haben richtig Bock.“

Das war nicht gut

Ein Schwachpunkt ist sicherlich das Offensivverhalten, denn bislang gelangen den Golkrathern erst 17 Treffer. Doch Danny Silver hat natürlich recht, wenn er ganz besonders auf zwei Abgänge verweist: „Wir haben Niklas Demming in Richtung Schafhausen verloren, und Benny Krüger spielt wieder in Kuckum. Damit fehlen uns 30 Tore aus der Vorsaison. Ohne zu bezahlen, ist es sogar in der A-Liga schwer, die passenden Leute als Ersatz zu bekommen. Das musste ich in den vergangenen Wochen überrascht und erschrocken feststellen.“