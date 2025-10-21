SV Glückauf Bleicherode beendet Durststrecke mit Kantersieg

Die Kreisoberliga-Mannschaft des SV Glückauf Bleicherode hat am letzten Spieltag seine Negativserie von fünf sieglosen Partien eindrucksvoll beendet. Mit einem klaren 5:0-Heimsieg gegen Oberheldrungen fand die Mannschaft eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur.

Bereits in der Anfangsphase stellte Robert Merfert mit dem 1:0 die Weichen auf Sieg. Kurz darauf erhöhte Lucas Engelhardt auf 2:0, sodass Bleicherode früh die Kontrolle über das Spiel übernahm. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.