SV Glückauf Bleicherode beendet Durststrecke mit Kantersieg

Die Kreisoberliga-Mannschaft des SV Glückauf Bleicherode hat am letzten Spieltag seine Negativserie von fünf sieglosen Partien eindrucksvoll beendet. Mit einem klaren 5:0-Heimsieg gegen Oberheldrungen fand die Mannschaft eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur.
Bereits in der Anfangsphase stellte Robert Merfert mit dem 1:0 die Weichen auf Sieg. Kurz darauf erhöhte Lucas Engelhardt auf 2:0, sodass Bleicherode früh die Kontrolle über das Spiel übernahm. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Gastgeber das dominante Team. Geburtstagskind Til Kindling traf in der 52. Minute zum 3:0, ehe Lucas Engelhardt nur sieben Minuten später mit seinem zweiten Treffer (59.) auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte erneut Robert Merfert, der mit seinem zweiten Tor den 5:0-Endstand besorgte.
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und konsequenter Chancenverwertung sicherte sich der SV Glückauf Bleicherode hochverdient drei Punkte und ein deutliches Erfolgserlebnis nach schwierigen Wochen.
Franz Ode