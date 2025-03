SV Glienicke/Nordbahn kaum zu stoppen und ein Spielabbruch

SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Rüdnitz Lobetal 97 3:0

Die SG Union Klosterfelde II setzte sich mit 3:0 gegen den SV Rüdnitz Lobetal 97 durch. In der 32. Minute brachte Willi Berg die Hausherren in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Reda Azouzoute Magrache auf 2:0. Adryaen Hingst setzte in der 60. Minute den Schlusspunkt und sicherte Klosterfelde II den verdienten Sieg.

FSV Bernau II – Löwenberger SV 3:0

FSV Bernau II gewann souverän mit 3:0 gegen den Löwenberger SV. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Stefan Schulz die Gastgeber in der 48. Minute in Führung. Pascal Hermann baute die Führung mit einem Doppelpack in der 72. und 89. Minute aus und besiegelte den klaren Heimsieg für Bernau.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – FC 98 Hennigsdorf II 3:3

In einem spektakulären Spiel trennten sich der FC Falkenthaler Füchse 1994 und der FC 98 Hennigsdorf II mit 3:3. Max Schläwicke brachte die Füchse in der 20. Minute in Führung und erhöhte in der 48. Minute auf 2:0. Doch Hennigsdorf antwortete durch David Cardue, der in der 57. und 60. Minute den Ausgleich erzielte. Andy Schiller brachte die Gastgeber in der 62. Minute wieder in Führung, doch Philipp Heilmann glich in der 67. Minute zum 3:3 aus. In der 85. Minute sah Max Schläwicke die Gelb-Rote Karte, doch das Spiel blieb ohne weiteren Treffer.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:2

Der SV Grün-Weiß Bergfelde drehte das Spiel gegen die SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 und gewann mit 2:1. Pascal Kischkewitz brachte Leegebruch in der 14. Minute in Führung. Doch Bergfelde glich in der 34. Minute durch ein Eigentor von Marcel Rudolph aus. In der 53. Minute erzielte Julian Baersch den entscheidenden Treffer für die Gäste.

FC Kremmen 1920 – SpG Lichterfelde/Finow 2:2

Ein umkämpftes Duell zwischen dem FC Kremmen 1920 und der SpG Lichterfelde/Finow endete 2:2. Die Gäste gingen früh durch Tammes Ole Wolter (20.) und Magomed Gayrbekov (45.+2) mit 0:2 in Führung. Doch Kremmen kämpfte sich zurück: Patrick Breyer verkürzte in der 60. Minute und erzielte in der 90. Minute den umjubelten Ausgleich.

SV Eintracht Bötzow – SG Einheit Zepernick 1925 II 2:2

Auch in diesem Spiel gab es eine Punkteteilung. David Stein brachte Eintracht Bötzow in der 33. Minute in Führung. Die Gäste drehten das Spiel mit Treffern von Toni Winnewisser (43.) und Ariclaiton Oliveira Fernandes (45.+2). Doch Bötzow kämpfte weiter und wurde in der 80. Minute mit dem 2:2-Ausgleich durch Marvin Nikov belohnt.

SG Grün-Weiß Bärenklau – FSV Fortuna Britz 90 2:2

Ein spannendes Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Abdülkerim Akkoyunlu brachte Bärenklau bereits in der 2. Minute in Führung. Thorben Wagner glich in der 45. Minute für Fortuna Britz aus. In der 81. Minute brachte Deion Nassar die Gastgeber erneut in Führung, doch Lukas Wehrmann sicherte Britz mit seinem Treffer in der 88. Minute noch einen Punkt.

SV Glienicke/Nordbahn – FSV Basdorf 5:2

Ein torreiches Spiel endete mit einem klaren 5:2-Sieg für den SV Glienicke/Nordbahn. Philipp Golembus traf in der 16. Minute zur Führung. Kevin Hechtfischer legte in der 26. Minute das 2:0 nach. Ein Eigentor von Arne Beckmann (29.) brachte Basdorf wieder heran, doch Rene Hoppe stellte in der 40. Minute den alten Abstand wieder her. Max Prollius verkürzte für die Gäste in der 70. Minute auf 3:2. Doch in der Schlussphase trafen Julian Petzold (87.) und Philipp Golembus (90.+2) zum 5:2-Endstand.