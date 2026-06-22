SV Glienicke/Nordbahn glänzt, Falkenthaler Füchse drehen auf

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Bernau II – SpG Lichterfelde/Finow 0:1
Vor 56 Zuschauern entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der lange Zeit kein Treffer fiel. Beide Mannschaften hielten die Defensivreihen stabil und ließen nur wenige Tore zu. Die Entscheidung fiel schließlich in der 69. Minute, als Martin Fuhrmann das Tor des Tages erzielte und die SpG Lichterfelde/Finow mit 1:0 in Führung brachte. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, sodass die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nahmen.
SG Einheit Zepernick 1925 II – FC Kremmen 1920 3:2
99 Zuschauer sahen in Zepernick eine abwechslungsreiche Begegnung mit fünf Treffern. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Patrick Dobberschütz in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Cornel Platow in der 36. Minute auf 2:0. Der FC Kremmen 1920 meldete sich jedoch zurück und verkürzte durch Marvin Prien in der 44. Minute auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel stellte Sepp Kluge in der 55. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Spannung kam noch einmal auf, als Patrick Breyer in der 77. Minute auf 2:3 verkürzte. Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:1
Vor 107 Zuschauern wurde die Partie erst tief in der Nachspielzeit entschieden. Die Gastgeber gingen durch Nico Jechow in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Oranienburger FC Eintracht 1901 II der Ausgleich. Omar Ali Dieb traf in der 55. Minute zum 1:1. Lange deutete alles auf eine Punkteteilung hin, ehe die Gastgeber in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Felix Witte verwandelte diesen in der 90.+2 Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SV Eintracht Bötzow 3:2
In dieser Begegnung schien die Entscheidung zunächst früh gefallen zu sein. Die SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 zog im zweiten Durchgang davon und führte nach Treffern von Noah Birkner in der 52. Minute, Dominik Otto in der 55. Minute und Nick Matzat in der 64. Minute mit 3:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen. Sven Knut Neuber verkürzte in der 85. Minute auf 1:3, ehe Niklas Schulz in der 90.+3 Minute sogar noch das 2:3 erzielte. Zu mehr reichte es für den SV Eintracht Bötzow jedoch nicht mehr.
FSV Basdorf – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:1
241 Zuschauer sahen die zuschauerstärkste Partie des Spieltags. Die Gäste gingen durch Marcel Weihrauch in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des FSV Basdorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits in der 32. Minute erzielte Mamoudou Camara den Ausgleich zum 1:1. Trotz der großen Kulisse blieb es bei diesen beiden Treffern, sodass beide Mannschaften die Punkte teilten.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SV Glienicke/Nordbahn 0:6
Der SV Glienicke/Nordbahn dominierte die Begegnung und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Bereits in der 4. Minute gerieten die Gastgeber durch ein Eigentor von Denis Rotenberg mit 0:1 in Rückstand. In der 33. Minute erhöhte Sascha-Andre Fröhner auf 2:0. Nach der Pause sorgte Fynn Herrmann in der 58. Minute für das 3:0. In der Schlussphase schraubten Aurel Hameister in der 75. Minute, Marek Schroller in der 83. Minute und Alexander Moorkamp in der 85. Minute das Ergebnis auf 6:0.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – FSV Fortuna Britz 90 6:2
Die 78 Zuschauer sahen ein torreiches Spiel, in dem vor allem Max Schläwicke glänzte. Er brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Maximilian Thiele auf 2:0. In der 23. Minute verwandelte Max Schläwicke einen Foulelfmeter zum 3:0. Noch vor der Pause erhöhte Marlon Hilgert in der 42. Minute auf 4:0. Praktisch im Gegenzug verkürzte Raphael Fritz ebenfalls in der 42. Minute auf 1:4. Nach dem Seitenwechsel traf Max Schläwicke in der 54. Minute erneut per Foulelfmeter zum 5:1. In der 84. Minute machte er mit seinem vierten Treffer des Tages das 6:1. Den Schlusspunkt setzte Lukas Wehrmann, der in der 85. Minute zum 2:6-Endstand für die Gäste traf.
SG Grün-Weiß Bärenklau – Löwenberger SV 0:2
Der Löwenberger SV sicherte sich einen Auswärtssieg bei der SG Grün-Weiß Bärenklau. Bereits in der 11. Minute brachte Malte Nimtz die Gäste per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber fanden darauf keine passende Antwort. Stattdessen sorgte Bryan Matthew Reich in der 62. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass der Löwenberger SV die drei Punkte mitnahm.
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