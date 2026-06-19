SV Glehn verpflichtet bekannten Sportlichen Leiter

Dem SV Glehn, mit seiner ersten Mannschaft in der kürzlich beendeten Saison der Kreisliga A auf Platz sechs gelandet, ist für den Ausbau seiner Vereinsstrukturen ein Coup gelungen: Eine der namhaftesten Persönlichkeiten im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss übernimmt die neu geschaffene Position der sportlichen Leitung für den Glehner Herrenfußball.
Bis vor Kurzem war der 57-jährige Jörg Ferber mit zweijähriger Unterbrechung bei der DJK Gnadental insgesamt fünf Jahre in vergleichbarer Position für den Landesliga-Klub SC Kapellen-Erft tätig. „Ich freue mich sehr, dass Jörg sich für uns entschieden hat“, sagt Glehns Vorsitzender Norbert Jurczyk. Er und sein Vorstandsteam sorgen dafür, dass beim SV Glehn die Uhren deutlich anders ticken. Der Verein versucht, sich nicht allein über den sportlichen Erfolg zu definieren, sondern engagiert sich vielfältig und stellt die Vereinsfamilie in den Vordergrund.
Vor zwei Jahren gerieten die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen zu einem außergewöhnlichen Highlight, im Mai 2025 waren sogar mal die Bundesligaprofis von Borussia Mönchengladbach zu einem Freundschaftsspiel im Glehner Sportpark zu Gast. „Ich glaube, gerade dies macht die Aufgabe für Jörg so spannend. Bei uns sprudelt es nur so von Ideen und Projekten, und wir brauchen dringend jemanden, der uns hilft, die dafür erforderlichen Strukturen zu schaffen und auszubauen. Mit seiner großen Fachkenntnis und seinem Netzwerk ist Jörg genau der richtige“, so Jurczyk.
In der Tat kennt Ferber alle Facetten des Geschäfts: Als junger Spieler kickte der Linksfuß bei Borussia Fulda in der 3. Liga, bei Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, dem Rheydter SV oder dem VfR Neuss war er meist in der höchsten Amateurklasse unterwegs. Im fortgeschrittenen Fußballeralter war er sich nicht zu schade, auch in der Kreisliga die Schuhe zu schnüren. Als Trainer hat Ferber Stationen bei Bayer Dormagen, dem VfR Neuss, dem TuS Grevenbroich sowie in Hoisten, Gnadental und Kapellen in seiner Vita stehen, ehe er mit der Arbeit als Sportlicher Leiter begann.
„Die Gespräche mit dem Vorstand haben mich schwer beeindruckt“, sagt Ferber. „Der Verein hat sich eine tolle Philosophie verordnet und lebt diese auch mit großer Begeisterung aus. Hier möchte man sich sportlich, organisatorisch, aber auch gesellschaftlich nachhaltig entwickeln und die Zukunft des Klubs langfristig auf eine solide Basis sichern“, erklärt der Hoistener und ergänzt: „Ich denke, da kann ich mit meinen Kompetenzen bei der Umsetzung helfen und nehme diese Herausforderung sehr gerne an.“
Beim SC Kapellen-Erft hat Ferber zuvor ein bestelltes Feld hinterlassen: Die erste Herrenmannschaft feierte die Vizemeisterschaft in der Landesliga und verpasste nur knapp den Aufstieg in die Oberliga. Die Reserve feierte als Zweiter der Kreisliga B den Aufstieg und wird damit nächste Saison ein Konkurrent der Glehner. Bei denen ist die Kaderplanung schon weit fortgeschritten, weil der Großteil des Kaders der vergangenen Saison bleibt. Für den zum Oberligisten Holzheimer SG abgewanderten Toptorschützen Dane Siewierski wurde schon Ersatz gefunden. Daniel Foerster kommt vom B-Ligisten BV Weckhoven, für den er in der vergangenen Saison in 28 Spielen 60 Tore und 15 Vorlagen erzielte. Neu ist auch Maximilian Kuhs, der zuletzt für TuSA 06 Düsseldorf in der Düsseldorfer Kreisliga A kickte.
Aber auch wenn die Glehner mit ihrem Kader schon recht weit sind, wird Ferber in Absprache mit Trainer Frank Lambertz versuchen, auch für die nächste Saison noch kurzfristig etwas zu bewegen. „Wir sind schon jetzt gut aufgestellt. Aber wenn sich noch die Möglichkeit ergeben sollte, interessante Personalien umzusetzen, machen wir das natürlich“, betont Ferber und ergänzt: „Das Gute ist, dass der Verein nicht im Stress ist. Hier setzt sich niemand wegen des sportlichen Erfolgs unter Druck.“