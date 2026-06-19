SV Glehn verpflichtet bekannten Sportlichen Leiter In der kürzlich beendeten Fußballsaison spielte der SV Glehn in der Kreisliga A eine gute Rolle. Um die Strukturen rund um den Männerfußball weiterzuentwickeln, konnte der Verein nun viel Kompetenz für sich gewinnen. Auch die ersten Zugänge sind fix. von RP / Hannah Gobrecht · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Jörg Ferber (l.) ist ab sofort in der sportlichen Verantwortung beim SV Glehn – Foto: SV Glehn / Norbert Jurczyk

Dem SV Glehn, mit seiner ersten Mannschaft in der kürzlich beendeten Saison der Kreisliga A auf Platz sechs gelandet, ist für den Ausbau seiner Vereinsstrukturen ein Coup gelungen: Eine der namhaftesten Persönlichkeiten im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss übernimmt die neu geschaffene Position der sportlichen Leitung für den Glehner Herrenfußball.

Ferber übernimmt die sportliche Leitung Bis vor Kurzem war der 57-jährige Jörg Ferber mit zweijähriger Unterbrechung bei der DJK Gnadental insgesamt fünf Jahre in vergleichbarer Position für den Landesliga-Klub SC Kapellen-Erft tätig. „Ich freue mich sehr, dass Jörg sich für uns entschieden hat“, sagt Glehns Vorsitzender Norbert Jurczyk. Er und sein Vorstandsteam sorgen dafür, dass beim SV Glehn die Uhren deutlich anders ticken. Der Verein versucht, sich nicht allein über den sportlichen Erfolg zu definieren, sondern engagiert sich vielfältig und stellt die Vereinsfamilie in den Vordergrund. Vor zwei Jahren gerieten die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen zu einem außergewöhnlichen Highlight, im Mai 2025 waren sogar mal die Bundesligaprofis von Borussia Mönchengladbach zu einem Freundschaftsspiel im Glehner Sportpark zu Gast. „Ich glaube, gerade dies macht die Aufgabe für Jörg so spannend. Bei uns sprudelt es nur so von Ideen und Projekten, und wir brauchen dringend jemanden, der uns hilft, die dafür erforderlichen Strukturen zu schaffen und auszubauen. Mit seiner großen Fachkenntnis und seinem Netzwerk ist Jörg genau der richtige“, so Jurczyk.

Ferber kennt alle Facetten des Geschäfts In der Tat kennt Ferber alle Facetten des Geschäfts: Als junger Spieler kickte der Linksfuß bei Borussia Fulda in der 3. Liga, bei Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, dem Rheydter SV oder dem VfR Neuss war er meist in der höchsten Amateurklasse unterwegs. Im fortgeschrittenen Fußballeralter war er sich nicht zu schade, auch in der Kreisliga die Schuhe zu schnüren. Als Trainer hat Ferber Stationen bei Bayer Dormagen, dem VfR Neuss, dem TuS Grevenbroich sowie in Hoisten, Gnadental und Kapellen in seiner Vita stehen, ehe er mit der Arbeit als Sportlicher Leiter begann.