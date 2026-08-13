 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

SV Glehn stürmt an die Spitze, FC Delhoven verhindert Niederlage

Drei Spiele, drei unterschiedliche Geschichten: Zum Start der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss hat sich SV Glehn mit einem 4:1 beim TuS Reuschenberg zunächst an die Tabellenspitze gesetzt. SG Grimlinghausen/Norf gab trotz Überzahl eine Führung aus der Hand, Aufsteiger SV Bedburdyck/Gierath holte seinen ersten Punkt.

von André Nückel · Gestern, 23:25 Uhr · 0 Leser
Glehn ist der erste Tabellenführer.
Glehn ist der erste Tabellenführer. – Foto: Norbert Jurczyk

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Kreisliga A GV/NE
Delhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken
Weissenberg II

1. Spieltag in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Drei Spiele, drei unterschiedliche Geschichten: Zum Start der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss hat sich SV Glehn mit einem 4:1 beim TuS Reuschenberg zunächst an die Tabellenspitze gesetzt. SG Grimlinghausen/Norf gab trotz Überzahl eine Führung aus der Hand, Aufsteiger SV Bedburdyck/Gierath holte seinen ersten Punkt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Gestern, 19:15 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
2
2
Abpfiff
Die SG Grimlinghausen/Norf war zum Auftakt lange auf Kurs Heimsieg, musste sich gegen FC SF Delhoven aber mit einem 2:2 begnügen. Nico Kaufmann brachte die Gastgeber früh in Führung (5.) und erhöhte nach einer Notbremse von Tolga Türker, die Rot und Elfmeter zur Folge hatte, per Foulelfmeter auf 2:0 (39.). Delhoven fand trotz Unterzahl noch vor der Pause zurück, weil Kevin Block in der 44. Minute verkürzte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, ehe Yassine Alaoui Ismaili in der 78. Minute den Ausgleich erzielte. In der ersten Tabelle stehen beide Teams damit mit einem Punkt im Mittelfeld.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
1
4
Abpfiff
Der SV Glehn hat den ersten deutlichen Akzent des neuen Spieljahres gesetzt und sich durch das 4:1 beim TuS Reuschenberg zunächst an die Spitze der Tabelle geschoben. Maik Ferber sorgte früh für die Führung der Gäste (9.), ehe Reuschenberg kurz vor der Pause zum 1:1 kam (45.+5). Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie dann klar zugunsten von Glehn. Fabian Zierau, der zur Pause eingewechselt worden war, traf zum 2:1 (64.), Jonah Flinn Kluth legte nur fünf Minuten später nach (69.). Zierau machte mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 schließlich alles klar (71.). Reuschenberg startet dadurch am Tabellenende.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
1
1
Abpfiff
Aufsteiger SV Bedburdyck/Gierath hat in seinem ersten Spiel in der Kreisliga A einen Punkt geholt. Gegen den FC Straberg blieb es vor 110 Zuschauern zunächst torlos, ehe Nils Poll, der zur Pause eingewechselt worden war, die Gastgeber in der 50. Minute in Führung brachte. Straberg brauchte etwas Zeit für die Antwort, kam aber durch Niklas Lammert in der 68. Minute zum Ausgleich. Für Bedburdyck/Gierath ist das 1:1 ein ordentlicher Start in die neue Liga, zumal die Mannschaft damit direkt anschreibt. Straberg beginnt ebenfalls mit einem Punkt und steht nach den drei Auftaktspielen im frühen Tabellenbild direkt neben dem Aufsteiger.

Heute, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - SF Vorst

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
15:30
Spieltext SG Orken - SSV Delrath

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
13:00
Spieltext Weissenberg II - FSV Vatan

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen II
SpVg Gustorf/Gindorf
SpVg Gustorf/GindorfSpVg Gustorf
15:00
Spieltext SC Kapellen II - SpVg Gustorf

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:00live
Spieltext DJK Hoisten - SV Rosellen

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

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