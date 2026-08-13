SV Glehn stürmt an die Spitze, FC Delhoven verhindert Niederlage

Glehn ist der erste Tabellenführer. – Foto: Norbert Jurczyk

1. Spieltag in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Drei Spiele, drei unterschiedliche Geschichten: Zum Start der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss hat sich SV Glehn mit einem 4:1 beim TuS Reuschenberg zunächst an die Tabellenspitze gesetzt. SG Grimlinghausen/Norf gab trotz Überzahl eine Führung aus der Hand, Aufsteiger SV Bedburdyck/Gierath holte seinen ersten Punkt.

Der SV Glehn hat den ersten deutlichen Akzent des neuen Spieljahres gesetzt und sich durch das 4:1 beim TuS Reuschenberg zunächst an die Spitze der Tabelle geschoben. Maik Ferber sorgte früh für die Führung der Gäste (9.), ehe Reuschenberg kurz vor der Pause zum 1:1 kam (45.+5). Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie dann klar zugunsten von Glehn. Fabian Zierau, der zur Pause eingewechselt worden war, traf zum 2:1 (64.), Jonah Flinn Kluth legte nur fünf Minuten später nach (69.). Zierau machte mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 schließlich alles klar (71.). Reuschenberg startet dadurch am Tabellenende.

Aufsteiger SV Bedburdyck/Gierath hat in seinem ersten Spiel in der Kreisliga A einen Punkt geholt. Gegen den FC Straberg blieb es vor 110 Zuschauern zunächst torlos, ehe Nils Poll, der zur Pause eingewechselt worden war, die Gastgeber in der 50. Minute in Führung brachte. Straberg brauchte etwas Zeit für die Antwort, kam aber durch Niklas Lammert in der 68. Minute zum Ausgleich. Für Bedburdyck/Gierath ist das 1:1 ein ordentlicher Start in die neue Liga, zumal die Mannschaft damit direkt anschreibt. Straberg beginnt ebenfalls mit einem Punkt und steht nach den drei Auftaktspielen im frühen Tabellenbild direkt neben dem Aufsteiger.

Heute, 20:00 Uhr VfR Büttgen VfR Büttgen Sportfreunde Vorst SF Vorst 20:00 live PUSH

Spieltext VfR Büttgen - SF Vorst

Spieltext SG Orken - SSV Delrath

Spieltext Weissenberg II - FSV Vatan

Spieltext SC Kapellen II - SpVg Gustorf

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten DJK Hoisten SV Rosellen SV Rosellen 15:00 live PUSH

Spieltext DJK Hoisten - SV Rosellen

Das sind die nächsten Spieltage

Die SG Grimlinghausen/Norf war zum Auftakt lange auf Kurs Heimsieg, musste sich gegen FC SF Delhoven aber mit einem 2:2 begnügen. Nico Kaufmann brachte die Gastgeber früh in Führung (5.) und erhöhte nach einer Notbremse von Tolga Türker, die Rot und Elfmeter zur Folge hatte, per Foulelfmeter auf 2:0 (39.). Delhoven fand trotz Unterzahl noch vor der Pause zurück, weil Kevin Block in der 44. Minute verkürzte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, ehe Yassine Alaoui Ismaili in der 78. Minute den Ausgleich erzielte. In der ersten Tabelle stehen beide Teams damit mit einem Punkt im Mittelfeld.

2. Spieltag

So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen

So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II

So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten



3. Spieltag

Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf

Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn

Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath

So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst

So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg

So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

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