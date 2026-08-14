SV Glehn: Saisonstart glückt dank Joker Zierau

– Foto: Norbert Jurczyk

Der Saisonstart für den SV Glehn ist dank eines bärenstarken Jokers Fabian Zierau vollends geglückt: Der Comebacker sorgte zwei Treffern und einer Torvorlage nach dem Seitenwechsel für den 4:1 (1:1)-Sieg beim TuS Reuschenberg und katapultierte seine Elf damit zumindest bis Freitagabend an die Tabellenspitze der Kreisliga A. Die weiteren Glehner Treffer erzielten Neuzugang Maik Ferber und Kapitän Jonah Kluth, Yassin Ben Ghazale war für die Rot-Weißen erfolgreich.

Dabei sah es schon nach dem ersten Spielviertel nach einer einseitigen Partie für die Gäste, die im Vorjahr beim zweiten Saisonspiel noch 2:3 unterlegen waren, aus: Glehn begann dominant und setzte den Spielaufbau Reuschenbergs gehörig unter Druck. Nach einigen Halbchancen war es Ferber, der von der Strafraumkante zur frühen Führung (9.) traf. Die hätte der ehemalige Uedesheimer fünf Minuten später nach einem krassen Fehler in der Reuschenberger Defensive verdoppeln können, doch Ferber schob den Ball, nachdem er Torwart Andre Pauly bereits ausgespielt hatte, unter Bedrängnis neben das leere Tor. Wiederum nach einer schnellen Balleroberung hatte der zweite Rückkehrer Marvin Demasi mit einem Flachschuss das 2:0 auf dem Fuß.

Nach der Trinkpause nach gut 22 Minuten zog etwas Leerlauf in die Partie ein und Reuschenberg konnte das Spiel ausgeglichener gestalten: Nach 32 Minuten war es Tobias Erkes, der für den schon geschlagenen Sebastian Steen auf der Linie retten musste. Auf der Gegenseite hatte Enrico Dautzenberg nach Flanke von Erkes das 2:0 auf dem Kopf, ebenso Max Kuhs nach Ecke von Ferber (34./35.). Nach einem Fehler im Glehner Spiel nach vorne schaltete Tom Wieseler im Verbund mit Ben Ghazale schnell um und sorgte so kurz vor dem Pausenpfiff für den zu diesem Zeitpunkt vollkommen überraschenden Ausgleich.