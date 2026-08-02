SV Glehn peilt die Top 5 an

Nach drei Wochen Pause gilt es für den SV Glehn zunächst, die Grundlagen für die neue Saison zu legen. „Wir wollen erst mal die Physis verbessern“, sagt Lambertz. Zwar sei seine Mannschaft schon in der vergangenen Spielzeit eines der fitteren Teams der Liga gewesen, „aber da kann man immer noch einen Schritt nach vorne machen“. Parallel sollen sich die Abläufe auf dem Platz weiter festigen. „Spielerisch wollen wir uns natürlich auch einspielen, insbesondere defensiv.“

Die Vorbereitung wird immer wieder von Urlaubsreisen unterbrochen. Trotzdem sieht Lambertz seine Mannschaft auf Kurs. „Viele fehlen zwar, aber das haben wahrscheinlich alle“, sagt der Trainer. Entscheidend sei, dass nie alle gleichzeitig weg seien. „Wir kommen klar und sind, denke ich, ganz gut im Soll. Wir laufen nicht hinterher.“ Besonders freut ihn die Rückkehr von Torjäger Fabian Zierau, der nach seinem Kreuzbandriss wieder fit ist. „Ich glaube, vorne sind wir insgesamt stärker aufgestellt und können im letzten Drittel mehr Alarm machen.“

Die vielen personellen Wechsel während der Ferien erschweren derzeit vor allem die Testspiele. „Die geben in der Situation nicht viel her“, sagt Lambertz. Oft fehlten die Möglichkeiten, verschiedene Formationen auszuprobieren oder ausreichend zu rotieren. „Das ist etwas schade, aber auch nicht ungewöhnlich.“ Zwar umfasst der Kader auf dem Papier rund 30 Spieler, im Training stehen derzeit aber häufig nur etwa 15 Akteure auf dem Platz. Zwei Spieler fallen mit Brüchen aus, zwei weitere fehlen aus familiären Gründen. „Deshalb steht die Kaderplanung noch nicht komplett.“

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Vor allem die vom Bezirksligisten SV Uedesheim gekommenen Kicker Maik Ferber und Nico In Het Panhuis haben sich laut Lambertz schnell eingefunden. „Die haben lange Bezirksliga gespielt und haben da keine großen Probleme.“ Aber auch die übrigen Neuzugänge hinterließen bislang einen positiven Eindruck. „Die machen das auch alle gut, da gibt es keine Eingewöhnungsprobleme.“

Was ist drin in der Saison?

Eine konkrete Platzierung möchte Lambertz nicht ausrufen. „Gute Frage“, sagt er schmunzelnd. Als größte Favoriten sieht er den FC Delhoven und den SV Rosellen, die sich seiner Meinung nach besonders gut verstärkt haben. Dahinter traut er dem SV Glehn aber einiges zu. „Ich denke, unter den Top 5 können wir mitspielen.“ Entscheidend werde sein, gegen die vermeintlich kleineren Gegner konstant zu punkten. „Es wird nicht nur auf die Topspiele ankommen, sondern eher darauf, wie nachlässig man gegen vermeintlich einfachere Gegner ist und wie viel man da liegen lässt.“ Genau das habe seiner Mannschaft in der vergangenen Saison ein noch besseres Gesamtergebnis gekostet.