SV Glehn mit Qualitätssiegel Kinder- und Jugendsport ausgezeichnet

Jugendleiter Sven Jakat (2.v.l.) erhält das Qualitätssiegel aus den Händen von Calvin Bräuer (m.) – Foto: SV Glehn

Das Qualitätssiegel wird an Vereine vergeben, die in der Nachwuchsarbeit besondere Standards erfüllen und nachhaltig in die Entwicklung junger Menschen investieren. Beim SV Glehn überzeugten die Prüfungen gleich auf mehreren Ebenen: Als herausragende Stärken wurden insbesondere die gelebte Vereinsphilosophie der #thefootballfamily, eine klare und funktionierende Vereinsstruktur sowie die beeindruckende Breite der Jugendarbeit hervorgehoben. Eine qualitativ hochwertige Trainerausbildung stellt sicher, dass der Nachwuchs auf jedem Platz bestmöglich betreut wird.

„Bei uns geht es nicht nur um Fußball“

Jugendleiter Sven Jakat sieht die Auszeichnung als Bestätigung für die tägliche Arbeit aller Beteiligten: „Dieses Zertifikat ist eine tolle Anerkennung für das, was unsere Trainer, Betreuer, Eltern und natürlich unsere Kinder und Jugendlichen jeden Tag auf und neben dem Platz leisten. Sie bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind – als Sportverein, aber vor allem als Football Family. Bei uns geht es nicht nur um Fußball, sondern auch darum, jungen Menschen eine Heimat zu geben und sie als Persönlichkeiten zu fördern. Dass das auch von außen so wahrgenommen wird, macht uns stolz“, so der Chef der starken Glehner Jugendabteilung.

Der SV Glehn – mehr als nur ein Sportverein – hat sich seit Jahren der Förderung von Kindern und Jugendlichen verschrieben. Der Verein aus Korschenbroich zählt heute die Rekordzahl von etwa 750 Mitgliedern und stellt in der Saison 2025/26 insgesamt 27 Mannschaften in allen Altersklassen. Die Philosophie der Football Family steht dabei stets im Mittelpunkt: Jeder, der Fußball spielen und Teil einer Gemeinschaft sein möchte, ist beim SV Glehn willkommen – unabhängig von sportlicher Qualität oder Herkunft.