 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

SV Glehn liefert weiter ab: Zurück an der Spitze nach Hoisten-Sieg

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: SV Glehn gewinnt zum Auftakt des 2. Spieltags gegen DJK Germania Hoisten, übernimmt vorerst die Tabellenführung und wartet nun auf die weiteren Partien am Sonntag.

von André Nückel · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser
Traf doppelt: Simon Jansen.
Traf doppelt: Simon Jansen. – Foto: Norbert Jurczyk

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Kreisliga A GV/NE
Delhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken
Weissenberg II

Der SV Glehn hat vorgelegt: Mit dem 4:1 gegen DJK Germania Hoisten steht die Mannschaft zumindest bis Sonntag an der Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Nach dem frühen Ausgleich der Gäste fand Glehn schnell zurück - und entschied die Partie nach der Pause. So läuft Spieltag 2:

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
4
1
Abpfiff

Der SV Glehn hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen und sich mit dem 4:1 gegen DJK Germania Hoisten vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Nach dem 4:1 zum Auftakt beim TuS Reuschenberg legte die Mannschaft von Frank Lambertz damit direkt nach, wobei sie nach gut einer Viertelstunde erstmals jubeln durfte: Thomas Burbach traf in der 16. Minute zum 1:0.

Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Oscar Schwarz glich nur fünf Minuten später aus (21.) und brachte Hoisten, das am 1. Spieltag gegen den SV Rosellen 1:1 gespielt hatte, wieder in die Partie. Glehn blieb jedoch ruhig und ging noch vor der Pause erneut in Führung. Mirco Tenten erzielte in der 34. Minute das 2:1, mit dem die Gastgeber das Spiel wieder auf ihre Seite zogen.

Nach dem Seitenwechsel baute Glehn den Vorsprung aus. Simon Jansen verwandelte zunächst einen Foulelfmeter zum 3:1 (61.) und setzte in der Schlussphase auch den Endpunkt, als er in der 81. Minute zum 4:1 traf. Damit steht Glehn nach zwei Spielen bei sechs Punkten und 8:2 Toren. Die Tabellenführung ist vorerst eine Momentaufnahme, weil der übrige Spieltag erst am Sonntag ausgetragen wird. Für Hoisten bleibt nach dem Punktgewinn zum Auftakt der erste Rückschlag.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen II
15:30live
Spieltext SF Vorst - SC Kapellen II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SpVg Gustorf/Gindorf
SpVg Gustorf/GindorfSpVg Gustorf
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30
Spieltext SpVg Gustorf - Weissenberg II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:30
Spieltext FSV Vatan - SG Grimlinghaus...

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
14:30live
Spieltext Delhoven - Bedburdyck

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:15live
Spieltext FC Straberg - Reuschenberg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00
Spieltext SV Rosellen - SG Orken

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:00live
Spieltext SSV Delrath - VfR Büttgen

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
Do., 27.08.26 20:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr SSV Delrath - SVG Neuss-Weissenberg II
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SV Bedburdyck/Gierath
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SC Kapellen-Erft II
So., 06.09.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - DJK Germania Hoisten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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