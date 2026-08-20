SV Glehn liefert weiter ab: Zurück an der Spitze nach Hoisten-Sieg

Traf doppelt: Simon Jansen. – Foto: Norbert Jurczyk

Der SV Glehn hat vorgelegt: Mit dem 4:1 gegen DJK Germania Hoisten steht die Mannschaft zumindest bis Sonntag an der Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Nach dem frühen Ausgleich der Gäste fand Glehn schnell zurück - und entschied die Partie nach der Pause. So läuft Spieltag 2:

Der SV Glehn hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen und sich mit dem 4:1 gegen DJK Germania Hoisten vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Nach dem 4:1 zum Auftakt beim TuS Reuschenberg legte die Mannschaft von Frank Lambertz damit direkt nach, wobei sie nach gut einer Viertelstunde erstmals jubeln durfte: Thomas Burbach traf in der 16. Minute zum 1:0.

Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Oscar Schwarz glich nur fünf Minuten später aus (21.) und brachte Hoisten, das am 1. Spieltag gegen den SV Rosellen 1:1 gespielt hatte, wieder in die Partie. Glehn blieb jedoch ruhig und ging noch vor der Pause erneut in Führung. Mirco Tenten erzielte in der 34. Minute das 2:1, mit dem die Gastgeber das Spiel wieder auf ihre Seite zogen.

Nach dem Seitenwechsel baute Glehn den Vorsprung aus. Simon Jansen verwandelte zunächst einen Foulelfmeter zum 3:1 (61.) und setzte in der Schlussphase auch den Endpunkt, als er in der 81. Minute zum 4:1 traf. Damit steht Glehn nach zwei Spielen bei sechs Punkten und 8:2 Toren. Die Tabellenführung ist vorerst eine Momentaufnahme, weil der übrige Spieltag erst am Sonntag ausgetragen wird. Für Hoisten bleibt nach dem Punktgewinn zum Auftakt der erste Rückschlag.