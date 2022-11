SV Glehn lädt zum großen Tannenbaumschmücken Nach zwei Jahren Pause wird beim SV Glehn wieder gemeinsam der Weihnachtsbaum geschmückt.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause veranstaltet der SV Glehn am Vorabend des 1. Advents (Samstag, 26. November) wieder sein großes Tannenbaumschmücken. Traditionell sind vom Besuch des Nikolauses im Sportpark, der einige Geschenke in seinem Gepäck mitbringen wird, leuchtende Kinderaugen garantiert. Ein großer Schneehaufen wird für weihnachtliche Stimmung sorgen, dazu bescheren Glühwein und Bratwurst eine Weihnachtsmarkt-Atmosphäre. Start der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr.

„Unser Tannenbaumschmücken richtet sich nicht nur an Vereinsmitglieder, wir würden uns über viele Gäste aus Glehn und Umgebung freuen“, sagt Vorsitzender Norbert Jurczyk. „Wir möchten auf diese Weise auch Dankeschön für die tolle Unterstützung das ganze Jahr über aus der Glehner Bürgerschaft sagen, ebenso für das gute Verhältnis zu unserer Nachbarschaft, die ja durch unseren Trainings-, Spiel- und Veranstaltungsbetrieb einiges aushalten muss. So möchten wir durch den Neustart 2022 auch wieder näher mit dem Dorf zusammenrücken.“

Zur Stärkung der Gemeinschaft wird sich der SV Glehn daher auch mit einem Bier- und Bratwurststand bereits am kommenden Dienstag (22. November) bei der „Glehner Nacht“ präsentieren. An der Ecke Bachstraße/Hauptstraße laden die Verantwortlichen in der Umgebung zu den anderen Glehner Vereinen zu einem gemütlichen Beisammen ein.