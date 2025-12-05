SV Glehn ist Teil der großen Spendengala

Am Samstagabend verkündet Moderator Johannes B. Kerner im ZDF am Ende der großen Live-Spendenshow „Ein Herz für Kinder“ zum 25. Mal, welche Summe zusammengekommen ist. Unterstützt wird er dabei von mehr als 80 prominenten Gästen, darunter Dunja Hayali, Katarina Witt, Wladimir Klitschko, Uschi Glas, Sophia Thomalla, Jorge Gonzales, Sandra Maischberger und Hannes Jaenicke.

Seinen „Job“ schon erledigt hat der SV Glehn von 1924: Im Jubiläumsjahr sammelte der Sportverein aus Korschenbroich von Mai 2024 bis Oktober 2025 genau 61.924 Euro. Und darauf „sind wir unfassbar stolz“, sagte Norbert Jurczyk, an der Seite von Jürgen Dressler Vorsitzender der #thefootballfamily, bei der Präsentation das Banner mit dem Spendenbetrag, der nicht zufällig das Gründungsdatum des Vereines beinhaltet, im Rahmen des traditionellen Tannenbaumschmückens im Sportpark.

Der Verein hatte alle in Glehn beheimateten Vereine und Institutionen zum „Mitspenden“ aufgerufen. Dressler: „Diesem Aufruf sind viele gefolgt und haben sich großartig an der Aktion beteiligt. Der stolze Betrag setzt sich daher aus einer Vielzahl von kleineren Spenden zusammen. Alleine das ist schon großartig.“ Der SV Glehn steuerte Einnahmen aus Jubiläumsspielen, den Pfingstturnieren, Saisoneröffnungsfeiern sowie Gelder aus Verkäufen von Jubiläumsartikeln und Sponsorenläufen bei. „Eigentlich sind wir als Verein ja selbst auf Zuwendungen angewiesen, aber wir wollten die Aufmerksamkeit zu unserem 100-Jährigen nutzen, etwas an einen besonderen Teil unserer Gesellschaft zurückzugeben“, führte Dressler aus.

Die Spendensumme sei damit, so Jurczyk, auch Ausdruck der ganz besonderen Philosophie des SV Glehn, der sich nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich ambitionierte Ziele setze. „Als wir verkündet haben, dass wir 100.000 Euro an Spenden sammeln wollten, waren die Augen bei allen groß. Aber ich glaube, nur mit diesem eigentlich unerreichbaren Ziel konnten wir diesen tollen Betrag für diejenigen zusammenbekommen, die die Zukunft unseres Landes bedeuten.“

Dass beim SV Glehn auch nach dem Jubiläumsjahr weiter nachhaltig und zukunftsorientiert gearbeitet werde, davon sind Jurczyk und Dressler überzeugt: Kurz vor Ende des Jahres durften sie die Rekordzahl von knapp 750 Mitgliedern in dem reinen Fußballverein verkünden.

Und dazu hoben die beiden Vereinsbosse den neuen „Club 100“ aus der Taufe. Der Förderkreis mit maximal 100 Mitgliedern, die jeweils 100 Euro im Jahr spenden, soll weitere Projekte der „football family“ ermöglichen.