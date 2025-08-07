SV Glehn: Auf der Suche nach sich selbst

Auf Platz neun, sechs und sieben schlossen die Fußballer des SV Glehn ihre vergangenen drei Saisons in der Kreisliga A ab. Mit den Platzierungen wäre auch Frank Lambertz, der die Nachfolge von Björn Feldberg als Cheftrainer antrat, zufrieden.

Die Mannschaft in Glehn muss noch zusammenwachsen. Nicht nur das Trainerteam aus Frank Lambertz und seinem Co-Trainer Bodo Fieren ist neu beim SV. „Wir haben im Sommer viele Führungsspieler verloren und müssen bei den Basics anfangen“, sagt der Coach. „Wir müssen eine neue Mannschaft formen und gucken, wie die Leistungsfähigkeit ist.“

„Wille und Einsatzbereitschaft sind vom ersten Tag an top“, sagt Frank Lambertz. „Das Team hat definitiv Lust auf die Saison, Dinge werden schnell umgesetzt und alle versuchen, auch quasi unmögliche Termine noch möglich zu machen. Insgesamt läuft das alles sehr gut.“

Was läuft noch nicht so gut?

Trotzdem herrschen noch einige Unklarheiten: „Ich weiß noch nicht, wie ich die Mannschaft am besten aufstelle, welche Positionen wie am besten besetzt sind und mit welchen zwei Spielsystemen wir in die Saison gehen werden“, so Frank Lambertz. Das liege zum Teil auch daran, dass durch Verletzungen – zum Glück für die Glehner keine schwereren – Krankheit und Urlaub selten die komplette Mannschaft auf dem Platz steht.

„Da kann man das Programm, das man sich vorgenommen hat, nicht ganz durchziehen, aber das ist, glaube ich, normal“, sagt der Trainer. „Deswegen sind auch die Testspiele noch nicht so ergiebig gewesen, zum Teil konnten wir nur mit der halben Mannschaft hin – da bekommt man schwerlich ein vollständiges Bild, wo man steht und was gut klappt, sondern muss sich alles aus einzelnen Bausteinen zusammensetzen.“

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Neben zwei erfahrenen Spielern hat der SV Glehn viele junge Spieler hinzugewonnen. „Alle helfen uns weiter und die Mischung stimmt prinzipiell auch“, sagt Frank Lambertz. „Aber ein oder zwei weitere Führungsspieler hätte ich gerne noch gehabt. Mal schauen, wer von unseren jungen Spielern da reinwächst und ob wir im Winter vielleicht noch mal nachlegen.“

Was ist drin in der Saison?

„Das frage ich mich auch“, sagt der Trainer lachend. „Ich denke, wir sind für viele in der Liga ein großes Fragezeichen, aber das gilt auch noch für uns selber.“ Mit dem Abstieg wollen die Glehner nichts zu tun haben: „Im Mittelfeld mitspielen ist schon das Ziel, um den Blick nicht nach unten richten zu müssen“, so Lambertz. „Aber wie weit wir nach oben schauen dürfen, werden wir im Laufe der Saison sehen. Unsere Vorbereitung wird mit dem ersten Spieltag nicht abgeschlossen sein, wir werden noch ein paar Wochen länger brauchen, bis sich alles gefunden hat und wir sagen können ,Das sind wir!‘“

Ihr erstes Pflichtspiel haben die Glehner jedenfalls schon mal gewonnen, am Sonntag gab es in der ersten Runde des Kreispokalwettbewerbs im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss einen 5:3 (3:1)-Sieg beim A-Liga-Aufsteiger FSV Vatan. Die zweite Runde steht schon am Donnerstag (20 Uhr) auf dem Programm. Dann geht’s zum Ligakonkurrenten SG Grimlinghausen/Norf.