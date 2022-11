SV Gimbsheim siegt gegen Offenbach Landesliga-Team von Steven Jones gewinnt 2:1 beim FSV Offenbach +++ Reil und Gawlik treffen

Eric Reil gelang nach einer Ecke die frühe 1:0-Führung (6.) für die Gimbsheimer, die in der Folge stark verteidigten. „Das schnelle Tor hat uns natürlich voll in die Karten gespielt“, sagte Jones. Doch kurz vor der Halbzeit kamen die Offenbacher dann doch zum Ausgleich. Tim Hörner setzte sich durch und traf zum 1:1 (39.). „Wir haben aber den Fokus beibehalten, weiter unser Spiel gemacht“, lobte der Gimbsheimer Trainer, der klar machte: „Der FSV Offenbach hat schon gezeigt, dass es ein Top-Team ist.“

„Das war ein ganz wichtiger Sieg. Wir konnten unsere Negativserie stoppen. Nun wollen wir noch einmal gegen Wormatia Worms II ein gutes Spiel abliefern, vielleicht reicht es in der Begegnung auch noch zu punkten“, sagte ein zufriedener Gimbsheimer Coach nach dem Coup. Mit dem Dreier, der nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und vier Spielen ohne Sieg gegen ein Top-Team wie Offenbach unverhofft kam, steht der SV bei 21 Punkten und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang.

Doch der SV wehrte sich. Und eine Viertelstunde vor Schluss kam Daniel Gawlik zum Abschluss und traf zum 2:1 (74.). „Wir haben danach wahnsinnig gekämpft und uns endlich mal belohnt“, befand der Jones nach dem Schlusspfiff. In der Tabelle der Landesliga Ost kletterte der SV auf den 14. Rang. Am Sonntag, 14.45 Uhr, empfangen die Gimbsheimer die kleine Wormatia zum Derby. „Die Voraussetzungen sind nicht ganz so gut, weil mir noch einige Stammspieler fehlen“, sagte Jones. Doch der Sieg in Offenbacher habe seinem Team „ganz viel Selbstvertrauen“ gegeben.