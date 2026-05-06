 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

SV Gimbsheim II mit wichtigen Punkten

6:1-Sieg beim FSV 03 Osthofen

von Perry Eichhorn · Heute, 20:56 Uhr · 0 Leser
Die Gimbsheimer Zweite überrollte den FSV 03 Osthofen.
Die Gimbsheimer Zweite überrollte den FSV 03 Osthofen. – Foto: Dan Kokoscha

Verlinkte Inhalte

A-Klasse Alzey-Worms
SG RWO Alzey/TV Lonsheim
Atasp. Worms
Pfeddersheim II
SG 1862/1923

OSTHOFEN (eip). In einem verlegten Spiel des 27. Spieltages der A-Klasse Alzey-Worms hat der SV Gimbsheim II einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt gemacht.

FSV 03 Osthofen - SV Gimbsheim II 1:6 (1:4). - Osthofens Trainer Dennis Steinhauser fand aber die Art und Weise, wie die Gäste gespielt hatten, unfair. "Da waren mehrere Spieler dabei, die normalerweise Stammspieler in der ersten Mannschaft sind." Besonders einer fiel auf. Adriano Fragomeli erzielte die ersten fünf Treffer für Gimbsheim (3., 10., 43., 45., 60.). Sinan Cogur machte das halbe Dutzend Tore für Gimbsheim voll (83.). Dazwischen war John Brauer per Foulelfmeter für Osthofen erfolgreich (15.). "Wir wurden von der ersten Minute an unter Druck gesetzt. In der zweiten Halbzeit war das dann nur noch Ergebnisverwaltung", berichtete Steinhauser.