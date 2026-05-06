SV Gimbsheim II mit wichtigen Punkten

Die Gimbsheimer Zweite überrollte den FSV 03 Osthofen. – Foto: Dan Kokoscha

FSV 03 Osthofen - SV Gimbsheim II 1:6 (1:4). - Osthofens Trainer Dennis Steinhauser fand aber die Art und Weise, wie die Gäste gespielt hatten, unfair. "Da waren mehrere Spieler dabei, die normalerweise Stammspieler in der ersten Mannschaft sind." Besonders einer fiel auf. Adriano Fragomeli erzielte die ersten fünf Treffer für Gimbsheim (3., 10., 43., 45., 60.). Sinan Cogur machte das halbe Dutzend Tore für Gimbsheim voll (83.). Dazwischen war John Brauer per Foulelfmeter für Osthofen erfolgreich (15.). "Wir wurden von der ersten Minute an unter Druck gesetzt. In der zweiten Halbzeit war das dann nur noch Ergebnisverwaltung", berichtete Steinhauser.