SV Gimbsheim bleibt in Landesliga

SV Gimbsheim – Fortuna Mombach 1:0 (0:0). – Die Gimbsheimer trafen auf einen Gegner, für den es ebenfalls noch um etwas ging. Die Mombacher hätten mit einem Dreier ihre Hoffnungen auf den Ligaverbleib am Leben erhalten. Beide Teams lieferten sich einen Abnutzungskampf. Die Fortuna hatte im ersten Durchgang eine große Chance, die der Gimbsheimer Torwart Enez Aslan stark parierte. Danach sah es sehr lange nach einem torlosen Remis aus. Die Gimbsheimer wurden in der Schlussphase immer stärker. Ali Arslan kam in der Nachspielzeit zum Abschluss und traf nach einem Eckball per Abstauber zum 1:0 (90.+2). Dabei blieb es. Da der SV Büchelberg beim FSV Schifferstadt gewann und den zweiten Tabellenrang verteidigte, ist die Vize-Meisterschaft für die Gimbsheimer nun passe. „Wir haben nach der Winterpause noch einmal alles versucht, trotz der Enttäuschung haben wir eine tolle Saison gespielt. Den Sieg gegen Mombach nehmen wir noch einmal mit und in Bingen wollen wir am letzten Spieltag noch einmal gut spielen“, zeigte sich der Gimbsheimer Trainer Steven Jones dennoch stolz auf die Leistungen seiner Mannschaft. „Die Niederlage war extrem unglücklich“, urteilte Fortune Tim Wiedemann. „Wir machen eigentlich ein gutes Spiel, bekommen dann das Gegentor nach einem Einwurf. Ein Gimbsheimer hat erst den eigenen Mann abgeschossen und der kann aus drei Metern ins Tor schießen. Extrem bitter, weil wir das ganze Spiel gut gekämpft haben, auch ein paar gute Chancen hatten und uns einen oder sogar drei Punkte verdient hätten. Für uns heißt es nun, gegen Ludwigshafen punkten – und dann auf andere Teams hoffen.“

Heute, 15:00 Uhr VfR Wormatia Worms U21 VfR Wormatia Worms U21 II SVW Mainz SVW Mainz 0 2 Abpfiff VfR Wormatia Worms II – SVW Mainz 0:2 (0:0). – Die Wormser U23 zeigte gegen den Favoriten eine gute Leistung. „Wir haben uns Chancen herausgespielt, gut verteidigt, zeitweise die Partie klar bestimmt und trotzdem mit 0:2 verloren“, sagte Wormatia-Trainer Konstantin Sawin. Tatsächlich waren die Platzherren 80 Minuten lang auch das bessere Team. Bitter war dann der erste Gegentreffer. „Ein Spieler hatte sich verletzt. Ausgerechnet als er draußen behandelt wurde, haben die Weisenauer einen Konter ausgespielt“, sagte Sawin. Dominik Higl gelang für den SVW das 1:0 (80.). In der Nachspielzeit machte der Mainzer Robin Lehmann mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 2:0 (90.+4) alles klar. „Ein wichtiger Arbeitssieg“, kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Wir wollten unbedingt gewinnen und somit nächste Woche im letzten Heimspiel zumindest noch die Chance auf Platz zwei bekommen.“ In den ersten 20, 25 Minuten waren die Jungs von Jochen Walter laut Protz „die bessere Mannschaft“. Levin Przybysz hatte in dieser Phase mit einem Lattenböller Pech. „Dann kam Worms besser in die Begegnung“, so Protz. „Ab da war es ein Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit hat uns Markus Merker mit guten Paraden am Leben gehalten. Am Ende fand ich unseren Sieg aber nicht unverdient.“ Jetzt, so Protz, schaue man, „was nächstes Wochenende passiert, was Mutterstadt in Büchelberg ausrichten kann. Wir werden versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen“. Tore 0:1 Dominik Higi (81.), 0:2 Robin Lehmann (90.+3, Foulelfer nach Foul an Higi). Zuschauer 60.