SV Gifhorn verpflichtet Nachwuchstalent Mika Gehring SV Gifhorn verpflichtet Nachwuchstalent Mika Gehring von NB · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Gifhorn Instagram

Die SV Gifhorn treibt ihre Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Mika Gehring ein vielversprechendes Nachwuchstalent verpflichtet. Der 19 Jahre alte Defensivspieler kommt vom U19-Spitzenreiter der Niedersachsenliga, dem MTV Wolfenbüttel, und soll die Mannschaft auf den Außenbahnen verstärken.

Mit der Verpflichtung von Mika Gehring sichert sich die SV Gifhorn die Dienste eines jungen Spielers, der trotz seines Alters bereits auf eine fundierte fußballerische Ausbildung zurückblicken kann. Wie der Bezirksligist mitteilte, spielte Gehring in seiner Jugend unter anderem für die Nachwuchsabteilungen von Eintracht Braunschweig und des VfL Wolfsburg.

Zuletzt stand der Defensivakteur beim MTV Wolfenbüttel in der U19-Niedersachsenliga unter Vertrag, wo er Teil der Mannschaft des aktuellen Spitzenreiters war. Seine bevorzugte Position sieht der 19-Jährige auf den Außenverteidigerpositionen, allerdings gilt er laut Verein als flexibel einsetzbar.