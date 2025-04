SV Gifhorn siegt souverän in Calberlah

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Bereits in der vierten Minute stellte Wayne Rudt mit einem frühen Treffer die Weichen auf Sieg. „Wir haben sehr gut angefangen, sind gut ins Spiel gekommen und haben früh das 1:0 gemacht“, bilanzierte Petry. Trotz weiterer Chancen verpasste es der SV Gifhorn, den Vorsprung in einer windigen ersten Halbzeit auszubauen. „Hätten dann eigentlich nachlegen können, wenn nicht sogar müssen“, so der Coach.

Nach der Pause hielt Gifhorn die Spielkontrolle aufrecht. Mathes Hashagen erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, ehe Malte Leese kurz vor Schluss den 3:0-Endstand herstellte. Defensiv stand die Petry-Elf sicher: „So richtig zwingend gefährlich ist Calberlah nicht geworden“, stellte der Trainer fest.

Mit dem erneuten Zu-Null-Erfolg festigt der SV Gifhorn Platz sieben in der Tabelle und bleibt in Schlagdistanz zu den oberen Rängen. Der SV Grün-Weiß Calberlah hingegen bleibt nach der 16. Saisonniederlage mit nur zehn Punkten auf dem vorletzten Platz und steht vor einer schwierigen Schlussphase der Saison.

SV Grün-Weiß Calberlah – SV Gifhorn 0:3

SV Grün-Weiß Calberlah: Malte Wolnik, Cebrail Gökkus, Denis Schwab, Joshua Schwarz (46. Fiete Hotop), Johann-Anakin Weiß, Moritz Lehrbaß (72. Til Lehrbaß), Arne Weidemann, Melvin Wiesensee, Jonas Pöppel, Rick Wolthuis, Lukas Holze - Trainer: Timo Plotek

SV Gifhorn: Sören-Maria Saikowski (46. Nihat Sediq), Marvin Kresimon (61. Kim-Marvin Kemnitz), Mathes Hashagen, Stefan Schulz, Arne Jaeger, Jonas Meyer (56. Jan-Peter Matuschik), Marwin Syma, Wayne Rudt, Timo Soetebeer, Timon Steep (77. Lukas Grega), Nico Ahrens (68. Malte Leese) - Trainer: Mario Petry

Schiedsrichter: Adrian Hintze (Braunschweig)

Tore: 0:1 Wayne Rudt (4.), 0:2 Mathes Hashagen (55.), 0:3 Malte Leese (88.)