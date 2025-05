SV Gifhorn empfängt Hehlingen – Lupo II trifft auf Reislingen

In der Bezirksliga Braunschweig 1 stehen zwei Spiele unter der Woche an, die sowohl im oberen Mittelfeld als auch im Tabellenkeller entscheidende Weichen stellen könnten. Während der SV Gifhorn nach der deutlichen Niederlage gegen Isenbüttel Wiedergutmachung gegen den TSV Hehlingen betreiben will, geht es für Lupo Martini Wolfsburg II und den SV Reislingen/Neuhaus am Donnerstagabend auf den Platz.