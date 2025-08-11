SV Germering startet in die Saison!

Die Lauf- und Krafteinheiten in den letzten Wochen haben sich gelohnt! Die Testspiele konnten mit Ausnahme des Pokalspiels bei Ethnikos Puchheim allesamt erfolgreich und mit durchaus ansehnlichen Leistungen gewonnen werden.

Trotz Urlaubern und einem verletzungsbedingten Ausfall wird Germering mit breiter Brust und 16 Mann nach Wildenroth fahren!

Der Gastgeber konnte bereits sein erstes Punktspiel in Puchheim durch zwei Tore von Törjäger Maximilian Scheidl für sich entscheiden und die ersten Punkte einfahren.

Auch Sie wollen mit Sicherheit dieses Jahr wieder im oberen Drittel mitmischen.



Für den SVG ist klar, Platz 1 bis 5 soll es am Ende der Saison werden und die ersten drei Punkte hierfür gleich am Dienstag in Wildenroth!



Am Mittwoch einen Tag später gastiert dann der SV Germering 2 in Wildenroth! Auch hier ist ein guter Start und drei Punkte das klar erklärte Ziel, sodass man bis zum Ende der Saison ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg in die A-Klasse mitreden kann.

Auf geht’s Germering!

Meine Heimat - mein Verein!